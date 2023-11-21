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NTD: знаковую двууголку Наполеона продали за рекордную сумму
За рекордную цену ушла с молотка знаковая двууголка Наполеона Бонапарта. Как передаёт NTD, шляпу в числе других вещей императора выставили на аукцион в Париже. Лот продали за 1 миллион 930 тысяч евро с учётом сборов.
За рекордную цену ушла с молотка знаковая двууголка Наполеона Бонапарта. Шляпу в числе других вещей императора выставили на аукцион в Париже. Торги начались с 800 тысяч евро.
 
Лот продали за 1 миллион 930 тысяч евро с учётом сборов. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году. Тогда двурогая шляпа ушла за 1 миллион 880 тысяч евро. В обоих случаях торги проводил аукционный дом Osenat.
 
Проданную в этот раз шляпу Наполеон I носил в 1815 году, когда бежал с Эльбы. Тогда же украсил её кокардой.
 
Двуугольную шляпу, с которой неразрывно связан образ легендарного полководца, также называют бикорн. Наполеон I всегда носил двууголку «по-боевому» — параллельно, а не перпендикулярно плечам, как это делало большинство офицеров. Так императора сразу замечали, когда он появлялся на поле сражения.
 
Всего у Наполеона I было примерно 120 бикорнов. Сейчас осталось 30 шляп, подлинность которых подтверждена.
 
Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.
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NTD США Северная Америка
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