NTD: знаковую двууголку Наполеона продали за рекордную сумму

За рекордную цену ушла с молотка знаковая двууголка Наполеона Бонапарта. Как передаёт NTD, шляпу в числе других вещей императора выставили на аукцион в Париже. Лот продали за 1 миллион 930 тысяч евро с учётом сборов.

За рекордную цену ушла с молотка знаковая двууголка Наполеона Бонапарта. Шляпу в числе других вещей императора выставили на аукцион в Париже. Торги начались с 800 тысяч евро.

Лот продали за 1 миллион 930 тысяч евро с учётом сборов. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году. Тогда двурогая шляпа ушла за 1 миллион 880 тысяч евро. В обоих случаях торги проводил аукционный дом Osenat.

Проданную в этот раз шляпу Наполеон I носил в 1815 году, когда бежал с Эльбы. Тогда же украсил её кокардой.

Двуугольную шляпу, с которой неразрывно связан образ легендарного полководца, также называют бикорн. Наполеон I всегда носил двууголку «по-боевому» — параллельно, а не перпендикулярно плечам, как это делало большинство офицеров. Так императора сразу замечали, когда он появлялся на поле сражения.

Всего у Наполеона I было примерно 120 бикорнов. Сейчас осталось 30 шляп, подлинность которых подтверждена.

Дата выхода в эфир 20 ноября 2023 года.