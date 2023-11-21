Популярное
-
LCI: «звёзды сошлись» — французский журналист посетовал на благоприятную для Путина международную обстановку LCI
-
Bild: реакция Писториуса показала, что Киеву не стоит ждать ракеты Taurus в ближайшем будущем Bild
-
NTD: знаковую двууголку Наполеона продали за рекордную сумму NTD
-
Экс-аналитик ЦРУ: ястребы в США видят провал Украины, но не хотят менять стратегию Judging Freedom
-
Daily Telegraph: новый лидер Аргентины призывает Британию вернуть Фолкленды по гонконгскому сценарию Daily Telegraph
-
WSJ: подводные разработки Китая ставят крест на «безоговорочном господстве» США в Тихом океане Wall Street Journal
-
Fox News: Байден на протяжении 50 лет принимает неверные решения по внешней политике США Fox News
-
Bloomberg: в новой холодной войне США рискуют повторить судьбу Советского Союза Bloomberg
INFOX.SG
-
Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России, но удалил и извинился
Европарламент опубликовал утром карту с Крымом в составе России, но впоследствии удалил публикацию и извинился.
-
Специалист Сергейчик назвал просрочку одной из причин ухудшения кредитной истории
Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик рассказал о причинах ухудшения кредитной истории. В частности, это просрочка по ранее взятому кредиту.
-
Глава МИД Армении Мирзоян не поедет на заседание СМИД ОДКБ в Минск
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не будет участвовать в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Минске.
-
Дюков заявил, что Карпин не давал поводов усомниться в своей работе в сборной России
Президент РФС Александр Дюков высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.
-
Экономист Морковкин посоветовал заранее составить список покупок в преддверии распродажи
Доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Дмитрий Морковкин рассказал о правилах, которых стоит придерживаться в период распродаж.
-
В Волгограде появится культурно-образовательный центр
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в столице региона создадут культурно-образовательный центр, который станет площадкой для профильных учебных заведений и творческих объединений.
-
Япония изучает данные о технологиях России в космических пусках КНДР
Японские специалисты анализируют, могла ли КНДР использовать технологии России при запуске ракеты со спутником, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
-
Неизвестные перекрыли въезд грузового транспорта с Украины в Словакию
Неизвестные со стороны словацкой границы без предупреждения перекрыли проезд грузового транспорта с Украины на границе, заявила украинская государственная таможенная служба.
-
Романо: Гризманн не перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн не планирует переходить в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.
-
Байден заявил о прогрессе в переговорах по освобождению заложников в Газе
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что стороны палестино-израильского конфликта очень близки к договорённостям об освобождении заложников.
-
Глава ФПБК предложил не пускать в Россию иноагентов, оправдывающих терроризм
Иноагентам, которые проживают за границей и открыто критикуют Россию, предложили запретить въезд на территорию государства.
-
Al Jazeera: армия Израиля обстреливает лагерь беженцев «Джабалия» в секторе Газа
Израильская армия ведёт обстрел крупного лагеря беженцев «Джабалия» на севере сектора Газа.
-
Metaratings: «Зенит» рассмотрит вариант только с продажей Ренана
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
-
В ДНР командира роты ВСУ приговорили к пожизненному заключению
Командир инженерно-технической роты ВСУ Александр Свинарчук приговорён к пожизненному лишению свободы за приказы о расстреле 37 жителей Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
-
Адвокат назвал отличной карьеру Дзагоева
Бывший тренер «Зенита» Дик Адвокат оценил решение полузащитника Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.
-
«Бригады аль-Кассама» заявили об обстреле израильского Тель-Авива
«Бригады аль-Кассама» заявили, что произвели ракетный обстрел израильского Тель-Авива. Об этом боевое крыло палестинского движения ХАМАС сообщило в Telegram.
-
Путин: Всемирный фестиваль молодёжи способствует созданию многополярного мира
Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность, что Всемирный фестиваль молодёжи, проводящийся в России, способствует построению многополярного мира.
-
В ДНР вынесли приговор боевику «Азова», приказавшему обстрелять дома из миномёта
Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес вердикт по делу боевика «Азова»* Арсена Дмытрыка, приказавшего открыть миномётный огонь по жилым домам в Сартане, Калиновке и Талаковке. Его заочно приговорили к 25 годам колонии строгого режима.
-
«Авангард» в овертайме победил «Трактор» в КХЛ и продлил победную серию до десяти матчей
«Авангард» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
-
В Челябинской области расселили жильё, признанное аварийным до января 2017 года
Председатель комитета заксобрания по строительной политике и ЖКХ Челябинской области Алексей Денисенко заявил о расселении жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.
-
В ХМАО построят пять школ в 2024 году
В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году возведут пять новых школ.
-
Диетолог Мухина: лосось полезен для сердца
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о пользе блюд из лосося для сердца.
-
Вирусолог Малинникова: COVID-19 будет вести себя так же, как другие сезонные ОРВИ
Завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, что COVID-19 будет вести себя так же, как другие сезонные ОРВИ.
-
В московском метро открыли выставку кубков футбольного ЦСКА
Выставка кубков футбольного клуба ЦСКА открылась на одноимённой станции московского метро.
-
В Кремле назвали глупостью предложение Чехии ограничить передвижение дипломатов
В Кремле назвали очередной антироссийской глупостью предложение Чехии ограничить передвижение российских дипломатов в рамках Шенгенской зоны.
-
Терапевт Рябков посоветовал не пить слишком много кофе зимой
Врач-терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рекомендовал не пить много кофе, отказаться от курения и вести активный образ жизни, чтобы уберечься от зимней простуды.
-
В Ленобласти откроют центр производства протезов и адаптации пациентов
В Ленинградской области планируют открыть центр производства протезов и адаптации пациентов.
-
Evening Standard: «Челси» летом может получить от «Ромы» €42 млн за Лукаку
«Рома» намерена выкупить контракт нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.
-
Столтенберг: НАТО не видит военной угрозы со стороны России
НАТО не видит военной угрозы со стороны России в отношении членов альянса или региона Западных Балкан. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг во время поездки в Северную Македонию.
-
Зеленский на встрече с Мишелем выразил надежду на дальнейшее получение денег
Владимир Зеленский в рамках визита главы Евросовета Шарля Мишеля выразил надежду, что ЕС продолжит предоставлять Украине военную и финансовую помощь.
-
NBC: большинство американцев поддержали бы Трампа на досрочных выборах
Экс-президент США Дональд Трамп собрал бы больше голосов, чем действующий глава Белого дома Джо Байден, если бы выборы проводились в настоящее время. На это указывают данные опроса, проведённого телеканалом NBC.
-
Центральный выставочный зал Оренбурга открыли после ремонта
Центральный выставочный зал Оренбурга открыли после капитального ремонта. В церемонии принял участие губернатор Денис Паслер.
-
Части запущенной КНДР ракеты упали в Восточно-Китайское море и Тихий океан
Части запущенной из Северной Кореи ракеты, которая, предположительно, выводила на орбиту спутник, упали в Восточно-Китайское море и Тихий океан, заявил замглавы Минобороны Японии Хироюки Миядзава.
-
Синицына: показать четверной тулуп на соревнованиях — цель на этот сезон
Российская фигуристка Ксения Синицына назвала свою главную цель на сезон-2023/24.
-
Выставка «Екатерина I — наследница Петра Великого» откроется 29 ноября на Урале
Выставка «Екатерина I — наследница Петра Великого» пройдёт с 29 ноября 2023 по 24 марта 2024 года в центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.
-
В «Ламии» не планируют сотрудничать с Дзагоевым после завершения им карьеры
Спортивный директор «Ламии» Сакис Цикнис оценил решение полузащитника Алана Дзагоева завершить спортивную карьеру.
-
В Омской области отремонтировали 230 км дорог с начала года
В Омской области подвели итоги дорожно-строительного сезона. В 2023 году работы проходили на 51 объекте.
-
Yle: в Финляндии отклонили ужесточение ограничений на границе с Россией
Предложение правительства Финляндии об ужесточении ограничений на границе с Россией отклонили. Соответствующее решение принял вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен.
-
Суд продлил срок ареста социолога Бориса Кагарлицкого на полгода
Второй Западный окружной военный суд продлил срок ареста социолога Бориса Кагарлицкого* на полгода.
-
В БРИКС заявили о необходимости пресечь расширение конфликта на Ближнем Востоке
По итогу срочной видеоконференции стран — членов БРИКС было согласовано коммюнике, в котором лидеры государств объединения отметили необходимость предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке.
-
В аэропорту Калининграда встретили четырёхмиллионного пассажира
В калининградском аэропорту Храброво встретили пассажира, который стал четырёхмиллионным в 2023 году.
-
Малютин победил на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате России
Серебряный призер Олимпийских игр — 2020 Мартин Малютин одержал победу на чемпионате России по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м вольным стилем.
-
Продлён срок подачи заявок на конкурс «Симфония Ямала»
Организаторы международного конкурса «Симфония Ямала» продлили срок подачи заявок до 20 декабря, а также снизили возрастной ценз для участников.
-
В БРИКС осудили принудительное перемещение и депортацию палестинцев
Лидеры стран БРИКС по итогам экстренного заседания по Ближнему Востоку выступили против принудительного перемещения и депортации палестинцев.
-
Главред RT Симоньян предложила подписчикам помогать бойцам на фронте вместе
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в свежем выпуске «Ч.Т.Д.» рассказала о сборах для помощи фронту.
-
Агент Ренана рассказал, что ведёт консультации по уходу футболиста из «Зенита»
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался о возможном уходе своего клиента из петербургского клуба в зимнее трансферное окно.
-
В Республике Алтай появятся ещё две солнечные электростанции
В Республике Алтай построят ещё две солнечные электростанции. Региональные власти заключили соответствующее соглашение с инвесторами.
-
Bayern & Germany: «Бавария» следит за Кварацхелией
«Бавария» следит за полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.
-
Суд отказался снять статус иноагента с главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иноагентов главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова*.
-
Актёр Сопельник рассказал о своей роли в сериале «Абрек»
Актёр Артур Сопельник рассказал подробности о своей роли в сериале «Абрек», снятом по книге Джамбулата Умарова.