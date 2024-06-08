Bloomberg: премьер Дании «шокирована» совершённым на неё нападением

10:34
Зеленский попросил Байдена обсудить детали с поля боя без прессы
Во время встречи с президентом США Джо Байденом в Париже Владимир Зеленский попросил обсудить детали с поля боя без присутствия представителей СМИ.
10:31
Янчук — о выступлении Медведева на «Ролан Гаррос»: ни успех, ни провал
Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о выступлении Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции по теннису.
10:24
Суд арестовал директора электротранспортной компании после ДТП в Кемерове
Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца директора электротранспортной компании, которая выпустила на линию трамвай с неисправностью тормозов.
10:23
Расчёты ТОС-2 «Тосочка» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении
В Минобороны России заявили, что расчёты ТОС-2 «Тосочка» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.
10:22
Цветков: Винер считает, что художественная гимнастика — мужской вид спорта
Лучший спортсмен России сезона-2023/24 по художественной гимнастике Данил Цветков рассказал, как президент федерации Ирина Винер помогает мужской команде.
10:13
Гладков: храм и два частных дома повредило при атаке БПЛА на Прохоровку
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что храм и два частных дома повредило при атаке БПЛА на Прохоровку.
10:07
Директор электротранспортной компании в Кемерове признал вину по делу о ДТП
Директор Кемеровской электротранспортной компании, которая выпустила на линию трамвай с неисправными тормозами, признал свою вину.
10:02
Патрушев: в России не будет резких скачков цен на ягоды и фрукты
Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что в стране не будет резких скачков цен на ягоды и фрукты.
09:59
Левитин: Игры Будущего в Казани показали, что молодёжь меняет взгляды на спорт
Первый вице‑президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин считает, что Игры Будущего, которые в 2024 году прошли в Казани, показали взгляды молодого поколения на спорт.
09:51
Губернатор Астраханской области рассказал об отражении атаки беспилотника
Глава Астраханской области Игорь Бабушкин рассказал о попытке беспилотника атаковать объект в регионе.
09:50
Глава Ла Лиги пожаловался на огромные убытки из-за пиратских трансляций
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь высказался на тему нелегальных трансляций.
09:41
МВД заявило о планах наградить нашедших детей в Свердловской области волонтёров
Руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил RT, что волонтёров, которые нашли пропавших в лесу региона детей, наградят.
09:36
Поветкин считает маловероятным своё возвращение в бокс
Бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин поделился мнением относительно возможности возобновить профессиональную карьеру.
09:33
Мурашко: в больницах остаются пятеро пострадавших в «Крокусе»
В медицинских учреждениях остаются пятеро пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
09:23
Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Северной Осетии
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Северной Осетии.
09:23
Кузяев уверен, что у Сафонова получится проявить себя в ПСЖ
Полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев поделился мнением о предстоящем трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».
09:18
Сальдо: глубоко эшелонированная система ПВО создаётся в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе создаётся глубоко эшелонированная система ПВО.
09:17
Суд в Кемерове арестовал выпустившего трамвай с неисправными тормозами мастера
Центральный районный суд Кемерова арестовал мастера электротранспортной компании, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами.
09:06
Российские шахматисты смогут выступать в турнирах после отстранения национальной федерации
Российские шахматисты смогут принимать участие в международных соревнованиях после отстранения Федерации шахмат России (ФШР).
09:02
В Крыму планируют национализировать активы ещё 110 украинских олигархов
Крымские власти планируют национализировать имущество 110 лиц, которые поддерживают киевский режим и спонсируют ВСУ, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.
09:01
Пушилин заявил о растягивании резервов ВСУ из-за ситуации в Харьковской области
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о растягивании резервов украинских военных из-за наступления ВС России в Харьковской области.
08:56
Сафонов вернулся в Москву после товарищеского матча с Белоруссией
Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов вернулся в Москву после товарищеского матча с командой Белоруссии в Минске.
08:50
Пасечник заявил об извлечении из-под завалов в Луганске тел ещё двух человек
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об извлечении из-под завалов жилого дома в Луганске тел ещё двух человек.
08:44
Al Jazeera: около 3000 детей в секторе Газа лишились конечностей из-за конфликта
По меньшей мере 3 тыс. палестинских детей остались без конечностей в результате ведущихся израильской армией боевых действий в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на врачей.
08:44
Земмур: нельзя забывать роль России в победе над нацистской Германией
Экс-кандидат в президенты Франции, лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур призвал не забывать о том, что ещё до высадки американцев в Нормандии именно Россия нанесла сокрушительный удар нацистской Германии.
08:41
El Cancha: нападающий «Оренбурга» Томпсон напал на мать своей подруги
На чилийского полузащитника «Оренбурга» Хорди Томпсона написано заявление в полицию за нападение.
08:30
Более 7 млн рублей штрафов выписано иноагентам в 2024 году за отсутствие плашки
В 2024 году Роскомнадзор составил 180 протоколов за отсутствие маркировки иноагента, а суды назначили по ним штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей. Об этом RT сообщили в пресс-службе ведомства.
08:28
Лавров высказался за проведение футбольного матча Россия — Венгрия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который сообщил, что его страна не против проведения футбольного матча между двумя сборными.
08:23
К спасённым в лесу Свердловской области детям подходили волки
К двоим детям, которые потерялись в лесу Свердловской области, подходили волки.
08:20
Песков назвал несправедливым решение FIDE об исключении Федерации шахмат России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международной шахматной федерации (FIDE) лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства в организации на два года.
08:18
Глэнтон победил Егорова в поединке за пояс WBA International
Американский боксёр Брэндон Глэнтон победил россиянина Алексея Егорова в поединке за пояс Всемирной боксёрской ассоциации (WBA International).
08:16
Роскомнадзор: только 77 иноагентов начали маркировать свои материалы
В пресс-службе Роскомнадзора сообщили RT, что лишь 77 иноагентов (12,7%) начали маркировать свои материалы.
08:09
Губерниев призвал россиян отбираться на Олимпиаду-2024
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переносе Игр дружбы.
08:05
Найденные в лесу Свердловской области дети находятся в состоянии средней тяжести
Пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области заявила, что дети, найденные в лесу, находятся в состоянии средней степени тяжести с признаками обезвоживания.
08:00
В Минюсте рассказали, сколько раз иноагенты пытались оспорить свой статус в суде
В пресс-службе Минюста России рассказали RT, что в 2023 году судами первой инстанции рассмотрено 144 дела о признании незаконными распоряжений ведомства о включении лиц в реестр иностранных агентов.
07:56
Бжания: Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству туристов из России
Абхазия в 2024 году может стать лидером по количеству посещений российскими туристами.
07:54
Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе
Сигнал ракетной опасности отменили спустя 17 минут в Белгороде и Белгородском районе.
07:46
Минобороны: в Чёрном море уничтожено два безэкипажных катера ВСУ
Два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, было уничтожено в Чёрном море.
07:44
Силы ПВО уничтожили за ночь 25 БПЛА над регионами России
За ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 25 беспилотников над Крымом, Кубанью и Астраханской областью.
07:40
Бжания: самолёты из будущего аэропорта Сухума полетят в семь городов России
Самолёты из будущего аэропорта Сухума полетят в семь российских городов, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ президент Абхазии Аслан Бжания.
07:37
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
07:30
Пушилин: ВСУ активизировали обстрелы ДНР дальнобойным оружием
Украинские войска активизировали обстрелы территории Донецкой Народной Республики из дальнобойного оружия после освобождения российскими войсками Авдеевки.
07:14
На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT
Министерство цифрового развития России начало тестировать технологию GPT на «Госуслугах», заявил на полях ПМЭФ глава ведомства Максут Шадаев.
06:52
На месте обрушения подъезда в Луганске разобрали конструкции до первого этажа
В Луганске на месте обрушения подъезда из-за удара ВСУ разобраны все конструкции до первого этажа.
06:32
В Крыму национализируют квартиру украинского олигарха Хомутынника
В новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира приятеля Владимира Зеленского Виталия Хомутынника в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма.
06:29
БПЛА уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области
Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области.
06:25
Сенатор Кастюкевич: за удар ВСУ по херсонскому селу Садовому отомстят на поле боя
За удар украинских войск по селу Садовому в Херсонской области российские военные отомстят на поле боя, пощады врагу не будет, заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
06:08
МЧС: в Свердловской области нашли живыми двух пропавших на этой неделе детей
Двух детей, пропавших на неделе в лесу в Свердловской области, нашли живыми.
06:00
Педиатр рассказала о последствиях нахождения детей в машине в жару
Педиатр Ульяна Макарова рассказала в беседе с RT, как жаркая погода может отразиться на здоровье ребёнка.
05:39
Поезд «Аврора» между Москвой и Петербургом планируют запустить в декабре
Федеральная пассажирская компания планирует запустить новый поезд «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом в декабре текущего года.