Bloomberg: cтрелял из-за Украины и работал один — заявил напавший на Фицо

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NYT: в Белом доме спорят о том, чтобы ослабить запрет на удары американским оружием по России New York Times
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Politico: «реальность разочаровала» — союзники не поддержали инициативу Германии по укреплению ПВО Украины Politico
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NBC: поколение зумеров не знает жизни без смартфона — а также без тревоги, страхов и проблем с психикой NBC
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Deutschland Kurier: тысячи открытых дел о мошенничестве с пособиями для украинцев — лишь «верхушка айсберга» Deutschland Kurier
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WSJ: украинская промышленность тщетно пытается восполнить женщинами острую нехватку мужчин Wall Street Journal
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New York Post: США следует поучиться у Европы борьбе с «вторжением мигрантов» New York Post
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Die Zeit: неподъёмная цена за обучение в университетах США на этот раз сыграет на руку Трампу Die Zeit
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Французский евродепутат: Россия не представляет опасности ни для Франции, ни для Европы Sud Radio
INFOX.SG
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В Самаре возбудили дело из-за избиения водителем маршрутки пенсионера
Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело о хулиганстве из-за избиения водителем маршрутки пенсионера.
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Лукашенко пригласил Путина на форум регионов Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил на Форум регионов Белоруссии и России российского лидера Владимира Путина.
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Психолог Вронский: проявление жестокости у детей связано с пробелами в воспитании
Психолог, психотерапевт Александр Вронский заявил, что проявление жестокости у детей всегда связано с пробелами в воспитании.
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В Марий Эл ожидается высокая пожароопасность с 25 мая
В Республике Марий Эл прогнозируют высокую пожароопасность с 25 мая.
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Риелтор Апрелев дал советы по аренде квартиры
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал об особенностях аренды квартиры.
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Центральный национальный оркестр Китая выступит в городах Ямала в сентябре
Центральный национальный оркестр Китая представит на Ямале уникальную программу «Ода Хуанчжун Далюй». Музыканты дадут серию концертов в городах региона с 6 по 10 сентября.
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Врач Божок: пигментация на солнце может усилиться из-за увлажняющих кремов
Врач-дерматокосметолог Ольга Божок предупредила, что увлажняющие и выравнивающие средства для кожи могут вызвать негативный эффект в случае воздействия солнечных лучей.
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Врач Неронов рассказал о группе риска по гепатитам
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов предупредил, что путешественники, употребляющие «сырую» воду и редко моющие руки, находятся в группе риска по гепатитам.
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В Харькове произошёл взрыв
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о взрыве в городе.
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Врач Тананакина: резкие колебания веса могут указывать на проблемы со щитовидкой
Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что резкие колебания веса могут указывать на проблемы в работе щитовидной железы.
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Депутат Безуглая обвинила главкома ВСУ в отсутствии фортификаций на Харьковщине
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в отсутствии фортификаций под Харьковом.
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Лукашенко: Союзному государству нужны серьёзные инвестиции в ж/д инфраструктуру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзному государству нужны более серьёзные инвестиции в развитие железнодорожной инфраструктуры.
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Психолог Вронский: из-за подавленных эмоций у детей может проявляться агрессия
Психолог, психотерапевт Александр Вронский рассказал, что зачастую люди, обращающиеся за психологической помощью, не умеют выражать эмоции, поскольку в детстве их учили, что негативные порывы необходимо сдерживать.
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Медина: «Спартак» — главная команда страны, это не сравнится с игрой за ЦСКА
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина объяснил, почему игра за красно-белых не сравнится с ЦСКА.
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Путин: Россия и Белоруссия достигли определённых договорённостей по энергетике
Президент России Владимир Путин сообщил о достижении определённых договорённостей в сфере энергетики между Россией и Белоруссией.
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На территории Белгородской области объявлена ракетная опасность
Режим предупреждения о ракетной опасности объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
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Путин: Москва и Минск будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.
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Военкор Ланкастер: украинцы ждут прихода российских войск
Ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что многие украинцы ждут прихода российских войск. По его словам, они сами ему говорили, что ждут освобождения от ВСУ бойцами ВС России.
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Захарова назвала антисербской резолюцию ООН по «геноциду» в Сребренице
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политизированной и антисербской резолюцию ООН по «геноциду» в Сребренице.
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Папа Римский одобрил канонизацию подростка
Папа Римский Франциск одобрил канонизацию подростка Карло Акутиса, который умер в 2006 году от лейкемии.
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Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Монако «Формулы-1»
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл первую свободную практику Гран-при Монако «Формулы-1».
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Путин заявил, что благодаря санкциям Россия создаёт новые компетенции
Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря санкциям страна создаёт новые компетенции.
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Лукашенко: Минск и Москва должны защищать свои рынки от тех, кто ввёл санкции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва должны защищать свои рынки от тех, кто ввёл санкции против российской и белорусской сторон.
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Калашян и Яремчук выиграли золото ЧМ по лёгкой атлетике среди паралимпийцев
Россиянин Артём Калашян выиграл золотую медаль в забеге на 100 м в классе T35 на чемпионате мира в Японии.
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Международный суд ООН: Израиль должен допустить следователей в сектор Газа
Международный суд ООН постановил, что Израиль должен обеспечить доступ следователей в сектор Газа.
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Суд оштрафовал иностранного агента Шепелина за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы оштрафовал иностранного агента Илью Шепелина* за нарушение правил деятельности иноагента.
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В ЕС заявили, что не станут вводить санкции против Грузии из-за нового закона
В ЕС не планируют вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, заявил высокопоставленный представитель ЕС.
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Суд арестовал участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы
Суд арестовал двух участников массовой драки со стрельбой на юге Москвы.
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Жителя Воронежа осудили на три года тюрьмы за угрозу взорвать жилые дома
Советский районный суд Воронежа отправил на три года в колонию-поселение местного жителя, который угрожал взорвать жилые дома.
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Переговоры Путина и Лукашенко в узком составе завершились
Переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в узком составе завершились.
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Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить бои в Рафахе
Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе.
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Канчельскис назвал «Манчестер Сити» фаворитом финала Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед»
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от финала Кубка Англии по футболу с «Манчестер Сити».
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Хуситы заявили о нанесении удара по судну в Средиземном море
Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сар заявил о нанесении ударов военнослужащими страны по нескольких кораблям, в том числе по судну в Средиземном море.
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В ЕС заявили об отсутствии доказательств предоставления оружия России Китаем
У Евросоюза нет никаких доказательств предоставления Китаем военной помощи России, заявил высокопоставленный представитель ЕС.
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Синоптик Шувалов спрогнозировал жару в Москве в начале лета
Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов заявил, что в начале лета в столичном регионе ожидается жара.
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Бывший премьер-министр Чечни Хучиев стал помощником Мишустина
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бывший чеченский премьер-министр Муслим Хучиев стал помощником председателя правительства России Михаила Мишустина.
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Методист Мыцких дала советы по подготовке к ЕГЭ по русскому языку
Екатерина Мыцких, методист русского языка Онлайн-школы №1, рассказала, как подготовиться к ЕГЭ по русскому языку.
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Специалист Павлов рассказал о действиях по поиску потерявшегося ребёнка
Старший координатор фонда «Поиск пропавших детей» Денис Павлов рассказал о необходимых действиях по поиску потерявшегося ребёнка.
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Кардиолог Ашихмин дал советы гипертоникам по поддержанию здоровья в жару
Кардиолог, терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин дал рекомендации гипертоникам по поддержанию здоровья в жару.
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Психолог Щербакова рассказала о способах борьбы со стрессом в период ЕГЭ
Пермский семейный психолог Яна Щербакова дала рекомендации выпускникам по борьбе со стрессом в период ЕГЭ.
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Специалист Хвостов рассказал о целесообразности перерыва между школой и вузом
Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов рассказал о пользе промежуточного года между школой и вузом.
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В метро Петербурга прозвучали объявления на старославянском языке
В метро Санкт-Петербурга на станции «Бухарестская» прозвучали объявления на старославянском языке.
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На северо-востоке Москвы построят дом по программе реновации
В Северо-Восточном административном округе Москвы в 2026 году возведут дом по программе реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
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Газаров рассказал о предстоящих премьерах Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров рассказал о предстоящих премьерах.
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Сборная России объявила итоговый состав на июньские сборы
Сборная России объявила итоговый состав на учебно-тренировочный сбор в Новогорске в июне.
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Врач Ярыгина дала совет дачникам не работать вниз головой во избежание инсульта
Невролог, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава России, кандидат медицинских наук Юлия Ярыгина предупредила дачников, что работа в огороде вниз головой повышает риск инсульта.
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Методист Мушта назвал невнимательность частой ошибкой при сдаче ОГЭ
Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта рассказал, что на ОГЭ учащиеся зачастую не успевают выполнить задания из-за того, что неправильно распределяют время.
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Врач Суворова объяснила возникновение аллергии при вакцинации
Врач — аллерголог-иммунолог medtech-сервиса Budu Марина Суворова рассказала, почему при вакцинации может возникать аллергическая реакция. К примеру, это может быть связано с содержащимся в вакцине антибиотиком.
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Главы МИД стран ЕС обсудят 27 мая военную помощь для Украины
Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза обсудят 27 мая предоставление военной помощи киевским властям.
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Axios: в США опасаются последствий введения санкций в отношении МУС
Члены конгресса США выразили опасения, что санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху могут повлечь непредвиденные последствия для Вашингтона.