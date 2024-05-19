Reuters: жизни Фицо больше ничего не угрожает — но у напавшего на него преступника могут быть сообщники

Перед премьер-министром Словакии Робертом Фицо больше не стоит угроза летального исхода, сообщает Reuters со ссылкой на его заместителя Роберта Калиняка. По данным Reuters, в словацком МВД предполагают, что напавший на него преступник мог действовать не в одиночку.

Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк сообщил в воскресенье в ходе пресс-конференции, что жизнь главы правительства страны Роберту Фицо, на которого в среду было совершено покушение, теперь вне угрозы, передаёт Reuters.

«Наши худшие опасения не воплотились — во всяком случае пока», заявил Калиняк, отметив, что Фицо до сих пор находится в тяжёлом состоянии.

По информации Reuters, глава МВД Словакии Шутай Эшток в свою очередь сообщил, что подозреваемый в покушении на премьера, возможно, не был одиночкой, как предполагалось ранее. По словам Эштока, словацкие власти уже сформировали специальную следственную группу, которая в том числе попытается установить, не действовал ли преступник в сговоре с некоей группой.

Как отметил Эшток, среди обстоятельств, указывающих на причастность к покушению других лиц — тот факт, что все переписки подозреваемого в интернете были удалены через два часа после нападения. Словацким правоохранителям достоверно известно, что это не мог сделать ни сам подозреваемый, ни его жена.