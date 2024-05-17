Джимми Дор: Фицо говорил правду и имел своё мнение — за такое легко «поймать порцию свинца»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказывался следовать общей линии в отношении Украины, выступал против антироссийских санкций и настаивал на расследовании по вакцине от COVID — даже одного из этих пунктов было достаточно для покушения. Такое мнение озвучил американский ведущий Джимми Дор в эфире своего YouTube-канала The Jimmy Dore Show. «Если хочешь занимать такую позицию, правильную с точки зрения истории, похоже, словишь пулю», — уверен он.

Помните, мы об этом рассказывали? Это премьер-министр Роберт Фико… или Файко… Не знаю, как произносится его фамилия, но он премьер-министр Словакии. В своё время он распорядился провести расследование в отношении мер, связанных с COVID, вакцинации и причин смерти людей. А кроме того — высказался против украинской войны, пошёл наперекор, заявил, что Украина с 2014 года контролируется США, так что Россия оказалась вынуждена использовать военную силу. Он также сказал, что для прекращения российской операции Украина должна отказаться от территорий.

Курт только что напомнил мне, как, когда мы освещали две эти истории последовательно, мы говорили: «Ну, слушайте, этот человек хочет поймать порцию свинца!» Так и получилось. Поймал. Очень прискорбная новость: «После покушения жизнь словацкого премьер-министра Роберта Фицо находится под угрозой».

Если хочешь занимать такую позицию, правильную с точки зрения истории, похоже, словишь пулю. Вот о чём речь. Он на правильной стороне истории, а Словакия по-прежнему играет по правилам 60-х, когда единственным средством цензуры была пуля.

Америке привили понимание того, что подобные события — всегда дело рук круга людей, одержимых властью. Не забывайте об этом. И непременно найдётся олух, который, не ведая того, станет «крайним». Это мы и видим в данном случае.

«Жизнь словацкого премьер-министра оказалась в опасности, после того как он был ранен в «политически мотивированном» покушении, когда покидал заседание правительства в среду. Покушавшийся выстрелил в Фицо пять раз, после чего премьер-министр оказался в критическом состоянии и перенёс вечером многочасовую операцию. Стрельба произошла в городе Гандлова в центральной части Словакии. По данных словацких СМИ, её устроил 71-летний мужчина…»

Я знаю версию Курта на этот счёт: они до него добрались, обработали его, он — козёл отпущения. И таким образом они направили сигнал, суть которого состоит в том, что они становятся очень опасным зверьём, если зажать их в угол. А этот премьер так и делал: говорил правду об Украине, отказывался следовать общей линии, выступал против санкций в отношении России, не хотел давать Украине вооружений и распорядился провести расследование по вакцине от COVID. Любого из этих пунктов было достаточно для покушения. В итоге оно и произошло.

Дата выхода в эфир 17 мая 2024 года.