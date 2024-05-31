EurActiv: ЕС резко повышает пошлины на российское зерно, а в блоке призывают к новым ограничениям против Москвы

Члены ЕС поддержали повышение пошлин на российское и белорусское зерно, чтобы, как сообщает EurActiv, избежать дестабилизации рынков Евросоюза. При этом ряд стран блока уже призвал к введению дополнительных ограничений в отношении остальной сельхозпродукции из России.

Страны Евросоюза дали добро на резкое повышение пошлин на российское и белорусское зерно в целях прекращения импорта этой продукции в государства-члены блока, пишет EurActiv.



«Новые пошлины, установленные сегодня, направлены на то, чтобы на практике остановить импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС, — заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем. — Это очередной способ, с помощью которого ЕС демонстрирует постоянную поддержку Украине».



Дипломатические источники ЕС сообщили EurActiv, что это решение было одобрено подавляющим большинством стран-членов блока: только Австрия проголосовала против, а Венгрия воздержалась. Эта мера вступит в силу с 1 июля.



Еврокомиссия обнародовала это предложение в марте этого года. Данная мера направлена на импортируемые из России и Белоруссии зерновые и масличные культуры, а также на продукты их переработки. Брюссель, как указывается в статье, идёт на этот шаг, чтобы предотвратить «дестабилизацию» рынков ЕС.



В Еврокомиссии при этом заявили, что эти пошлины не скажутся на экспорте зерна в страны, не входящие в ЕС, чтобы сохранить глобальную продовольственную безопасность.



По данным Еврокомиссии, с начала украинского конфликта в 2022 году импорт российского зерна в ЕС значительно превышал средний показатель за пять лет, причем крупнейшими импортёрами стали Италия, Латвия и Испания.



Между тем группа стран ЕС призвала к введению дополнительных мер против России. Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Литва и Швеция поддержали заявление Латвии с требованием ввести ограничения на прочую российскую сельхозпродукцию.