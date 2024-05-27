Bloomberg Оригинал

Bloomberg: Запад обеспокоен усилением контроля России над своей зерновой отраслью

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Россия стремится контролировать значительную часть своей зерновой отрасли, что может дать стране большую власть над экспортом зерна, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, в результате политики российский властей зерновой рынок России остаётся в руках меньшего числа местных компаний, а зарубежные трейдеры теряют понимание российских поставок.
Bloomberg: Запад обеспокоен усилением контроля России над своей зерновой отраслью
АР

Россия усиливает контроль над своей зерновой отраслью, что потенциально даёт государству большую власть над экспортом зерна на фоне растущего беспокойства в мире относительно увеличивающихся цен на пшеницу, сообщает Bloomberg.

Крупнейшие западные агропромышленные компании, в том числе Cargill и Viterra, в прошлом году отказались от экспорта из России после того, как правительство потребовало уступить дорогу местным фирмам. В результате, отмечает новостное агентство, зерновой рынок остаётся в руках меньшего числа компаний, что даёт Москве больше влияния на поставки пшеницы, которые в последние несколько лет сыграли ключевую роль в сдерживании глобальной продовольственной инфляции.
 
Более того, консолидация отрасли в руках приближённых к власти компаний ограничивает для зарубежных трейдеров понимание российских поставок — в то время как мировые цены на пшеницу растут из-за неурожая.
 
По мнению экспертов, влияние России на зерно растёт, и ключевой вопрос заключается в том, как это повлияет на мировой рынок. В частности, Москва уже пытается установить неофициальные минимальные цены на свой урожай, и дальнейшее усиление контроля над зерновым сектором позволит правительству легче влиять на экспорт.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
зерно Россия урожай цена экспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров