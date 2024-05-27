Bloomberg: Запад обеспокоен усилением контроля России над своей зерновой отраслью

Россия стремится контролировать значительную часть своей зерновой отрасли, что может дать стране большую власть над экспортом зерна, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, в результате политики российский властей зерновой рынок России остаётся в руках меньшего числа местных компаний, а зарубежные трейдеры теряют понимание российских поставок.

Россия усиливает контроль над своей зерновой отраслью, что потенциально даёт государству большую власть над экспортом зерна на фоне растущего беспокойства в мире относительно увеличивающихся цен на пшеницу, сообщает Bloomberg.

Крупнейшие западные агропромышленные компании, в том числе Cargill и Viterra, в прошлом году отказались от экспорта из России после того, как правительство потребовало уступить дорогу местным фирмам. В результате, отмечает новостное агентство, зерновой рынок остаётся в руках меньшего числа компаний, что даёт Москве больше влияния на поставки пшеницы, которые в последние несколько лет сыграли ключевую роль в сдерживании глобальной продовольственной инфляции.

Более того, консолидация отрасли в руках приближённых к власти компаний ограничивает для зарубежных трейдеров понимание российских поставок — в то время как мировые цены на пшеницу растут из-за неурожая.

По мнению экспертов, влияние России на зерно растёт, и ключевой вопрос заключается в том, как это повлияет на мировой рынок. В частности, Москва уже пытается установить неофициальные минимальные цены на свой урожай, и дальнейшее усиление контроля над зерновым сектором позволит правительству легче влиять на экспорт.