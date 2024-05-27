Bloomberg: Запад обеспокоен усилением контроля России над своей зерновой отраслью
Россия усиливает контроль над своей зерновой отраслью, что потенциально даёт государству большую власть над экспортом зерна на фоне растущего беспокойства в мире относительно увеличивающихся цен на пшеницу, сообщает Bloomberg.
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