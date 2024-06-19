Антироссийская истерия, намеренно поддерживаемая в США со времён победы Трампа над Хиллари Клинтон, мешает дипломатическим контактам между Москвой и Вашингтоном, отмечает независимый журналист Гленн Гринвальд в интервью Tucker Carlson Network. По словам Гринвальда, прямым следствием этого является украинский конфликт и угроза ядерной конфронтации.
ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист:Думаю, главная проблема здесь — и это всегда мне не нравилось в рашагейте, с самого начала, — даже не то, что аппарат национальной безопасности США пытался навредить избирательному штабу Трампа, а затем администрации Трампа, используя для этого бездоказательные скандальные утверждения. Меня как журналиста это, конечно, беспокоило, эти бездоказательные утверждения, довлевшие над нашей политикой.
Но гораздо больше меня беспокоило то, что настоящей целью, по всей видимости, было винить Россию во всём — да так, чтоб американцы снова начали рассматривать Россию как заклятого врага, чтобы американские дипломаты не могли разговаривать с российскими. В Вашингтоне все до смерти боялись встреч с русскими, потому что за это вас объявят русским шпионом.
А ведь речь идёт о стране с самым большим арсеналом ядерного оружия. И я считаю, есть прямая связь между фейком о сговоре (администрации Трампа. — ИноТВ) с Россией, тем, что людей подсадили на антироссийскую пропаганду, и тем, что мы сейчас делаем на Украине.
ТАКЕР КАРЛСОН, журналист:А мы там балансируем на грани ядерной войны.
ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД:И Джо Байден говорил, что это поставило мир ближе к ядерной катастрофе, чем что-либо со времён Карибского кризиса 1962 года. И по какой-то причине мы готовы брать на себя риск, который даже Джо Байден охарактеризовал как серьёзный риск ядерной войны, с атомными бомбами. «Бюллетень учёных-атомщиков» пишет, что это перевело стрелки ближе к полуночи — то есть к катастрофе, ведущей к вымиранию (человечества. — ИноТВ). И мы готовы на такой риск — ради чего? Ведь Обама всегда говорил, что у нас нет жизненно важных интересов на Украине. Очевидно, что у нас нет жизненно важных интересов на Украине.И когда американцев целенаправленно, с помощью многочисленных ложных утверждений пытались снова убедить, что Россия наш грозный враг, угрожающий нашему существованию и вмешивающийся в нашу демократию, у этого были многочисленные последствия и цели как в геостратегическом, так и во внутриполитическом плане.
Президент Вьетнама То Лам после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что страны договорились максимально задействовать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Вьетнамом и ЕАЭС.
Екатерина Киндалова, эксперт Центра компетенций НТИ на базе СамГМУ, врач-инфекционист (гепатолог), отметила в беседе с RT, что первые признаки ботулизма у человека — симптомы кишечного расстройства и интоксикация.
Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева рассказала в беседе с RT о симптомах ботулизма и способах лечения заболевания.
Подходящим кандидатом вместо Владимира Зеленского в США считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявила Служба внешней разведки. В ведомстве считают, что Запад готовится «списать» Зеленского.
Глава КНДР Ким Чен Ын похвалил автомобиль Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин во время государственного визита в Пхеньян. По словам корейского руководителя, это замечательная машина.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, что 20 июня 1998 года в Москве проходил холодный атмосферный фронт, тогда, по её словам, наблюдалось подобие смерча.
Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал об особенностях собак породы пхунсан, подаренных российскому президенту Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Если после выборов во Франции к власти придут крайне правые, это приведёт к прекращению значительной поддержки Украины со стороны Парижа — такое опасение выразил французский премьер-министр Габриэль Атталь.
Президент России Владимир Путин заявил, что Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) нужна надёжная архитектура безопасности без закрытых военных блоков. По его словам, с этим согласны вьетнамские власти.
Соединённые Штаты должны немедленно начать настоящие мирные переговоры с Россией, за столом переговоров должны сидеть американские, российские и украинские представители, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.