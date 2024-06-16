Французский экс-депутат: Россия не угрожает Западу напрямую — ему нечем оправдать опосредованную войну на Украине
АНРИ ГЕНО, бывший депутат и советник Николя Саркози: К каким последствиям в Европе приведёт эта война? Толкать Россию в объятия Китая — хорошая ли это идея для Запада и в частности Европы, которая является самой уязвимой частью Запада? Разумно ли расширять всё более глубокую пропасть между Западом и другим миром — мы называем его Глобальным югом или как-то иначе? Так ли нравственно вести опосредованную войну? Говорят, что это заставляет Европу быть смелой, но разве ведение опосредованной войны — это смелость
Либо мы в настоящей опасности, и тогда нужно вступать в войну. Но в войне с ядерной державой надо отдавать отчёт, что, возможно, когда-нибудь бомбы могут полететь над Парижем. Либо опасности нет — а её нет, несмотря на очень серьёзную проблему на региональном уровне, которую нужно пытаться ограничить и сдержать.
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