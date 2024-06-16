Французский экс-депутат: Россия не угрожает Западу напрямую — ему нечем оправдать опосредованную войну на Украине

Конфликт на Украине знаменует конец вестернизации мира и наступления новой фазы, когда долго находившиеся под пятой Запада страны хотят вернуться на международную арену, считает бывший депутат и советник Николя Саркози Анри Гено. В эфире TVL он высказал сомнения в разумности и нравственности опосредованной войны, которую ведут союзники Киева с Россией, хотя та напрямую никому не угрожает.

АНРИ ГЕНО, бывший депутат и советник Николя Саркози: К каким последствиям в Европе приведёт эта война? Толкать Россию в объятия Китая — хорошая ли это идея для Запада и в частности Европы, которая является самой уязвимой частью Запада? Разумно ли расширять всё более глубокую пропасть между Западом и другим миром — мы называем его Глобальным югом или как-то иначе? Так ли нравственно вести опосредованную войну? Говорят, что это заставляет Европу быть смелой, но разве ведение опосредованной войны — это смелость

Либо мы в настоящей опасности, и тогда нужно вступать в войну. Но в войне с ядерной державой надо отдавать отчёт, что, возможно, когда-нибудь бомбы могут полететь над Парижем. Либо опасности нет — а её нет, несмотря на очень серьёзную проблему на региональном уровне, которую нужно пытаться ограничить и сдержать.

Я думаю, сейчас ни Германии, ни Франции, ни Испании, ни Италии, ни Великобритании, ни Бельгии Россия напрямую не угрожает. В глубине души Путин не homo soveticus — он славянофил. В мире происходят ужасные события, но именно так заканчивается фаза вестернизации мира. Все древние империи, все древние цивилизации, которые Запад отодвигал и унижал на протяжении пяти веков, требуют возвращения на международную арену. Они хотят вернуть себе влияние, так что мир, действительно, становится опасным. От Китая и Ирана до Персии и, если хотите, Османской империи и России, — это время всех притеснённых. Оно очень опасное, но лучше взглянуть ему в лицо, чем игнорировать, и попытаться самоорганизоваться.

Вместо этого с 1991 года, после падения Советского Союза, Запад — и особенно США — хотел восстановить однополярный мир. Идея была в том, чтобы мы победили, так что теперь весь мир будет похож на нас. Это назвали «концом истории»: весь мир стремится к нашему образу жизни, а мы станем мировыми жандармами — по крайней мере, Америка, потому что у неё больше нет врагов.

И это хуже всего. Нужно принимать во внимание реальную ситуацию, пытаться её ограничить, а не стараться всеми силами подвести весь мир под наш образ и заставить его соблюдать наши законы — то международное право, которое мы написали и размахиваем им, как Священным Писанием, но которое сами же не соблюдаем.

Дата выхода в эфир 15 июня 2024 года.