Полковник Макгрегор: терпение Путина на Украине окупается

Российский президент не предпринимает поспешных действий на Украине, и благодаря этому ему удалось в значительной мере истощить ВСУ, рассуждает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Deep Dive. По мнению Макгрегора, политический расклад в Европе может измениться в ближайшее время, и Москве это может быть выгодно.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Думаю, русские хотели бы закончить это до конца сентября. А чтобы попытаться закончить этот конфликт до конца сентября, надо пересекать реку (Днепр. — ИноТВ).



Знаете, нам так много лгали о русских! Мы не понимаем логику их поведения. Чего Путину не хочется, так это править украинцами. На территориях, которые он сейчас контролирует, подавляющее большинство населения русские или обрусевшие. Он не заинтересован в том, чтобы править украинцами. Он хочет, чтобы украинцы сами собой правили, ему лишь нужно, чтобы они были нейтральными и не представляли угрозу для России.



Поэтому он и пытается создать нечто по образцу Австрийского государственного договора. Поэтому что Австрийский государственный договор сработал. Он (Путин. — ИноТВ) хотел бы, чтобы это сработало и на Украине. И это европейцы последовательно отвергают данное решение, и мы вместе с ними. Очень глупо. И он знает, что не достигнет этого сразу.



И вот еще что: его терпение окупается. Все, кто хотел, чтобы он… И я был одним из тех, кто думал: «Самая большая ошибка, которую здесь можно совершить, это не предпринять решительное наступление, чтобы покончить с этим». Но он был умнее. Он сказал: «Нам необязательно так поступать. Пока эти украинцы перемалываются, натыкаясь на нашу оборону, не будем им мешать.



Но этот этап закончился. Теперь он постепенно и обдуманно продвигается на запад. Он приманил остатки украинских войск, чтобы как можно больше из тех, кто ещё способен сражаться, собрались перед его войсками вблизи Харькова. Так и произошло. Помимо этого, у украинцев мало что осталось. Так что он может решительно продвигаться.



Но он всё равно говорит: «Подождём, посмотрим, что будет с этими европейскими правительствами». И вопрос в том, выдвинется ли он сейчас или позже, исходя из того, что многим из этих правительств грозит крах. У Макрона большие неприятности, французское правительство запросто может резко измениться. Но то же самое может произойти и с правительством в Берлине! И он очень, очень хочет посмотреть, что будут делать немцы.



И я вам скажу, немцы не собираются сражаться с Россией на Украине. Они не хотят иметь к этому никакого отношения. И среди немецких избирателей много тех, кто говорит: «Пора завязывать с этими сказками, пора перестать слушать Вашингтон, пора начать действовать в интересах немецкой нации. А Шольц этого не сделал».



Дата выхода в эфир 19 июня 2024 года.