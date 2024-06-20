Никаких войск и ракет дальнего радиуса действия — лидер партии Ле Пен поделился планами помощи Украине

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла высказался против отправки войск на Украину, сообщает Politico. По его словам, если его назначат на пост премьер-министра Франции в случае победы «Национального объединения» на парламентских выборах, Киев также не получит от Парижа и ракеты дальнего радиуса действия.

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что в случае назначения его премьер-министром он предоставит Украине боеприпасы, но не будет отправлять туда французские войска или ракеты дальнего радиуса действия, сообщает Politico.

«Моя позиция не изменилась, и она заключается в том, чтобы поддерживать Украину, предоставляя ей оборонное оборудование, боеприпасы, оперативную логистическую поддержку и оборонительное вооружение», — приводит издание слова политика. «Но, в отличие от президента, я против отправки французских войск и солдат на Украину», — подчеркнул Барделла.

По его словам, присутствие французских войск на Украине — это «красная линия», которую партия Марин Ле Пен не намерена пересекать. Кроме того, Барделла исключил возможность отправки ракет дальнего радиуса действия, которые могут поразить территорию России, сообщает Politico.

Планы Макрона по поддержке Киева могут оказаться под угрозой, если «Национальное объединение» одержит победу на досрочных парламентских выборах, которые президент объявил в начале этого месяца. Согласно прогнозам, «Национальное объединение» является основным претендентом на победу, а это, в свою очередь, предоставит Барделле возможность занять пост нового премьер-министра.