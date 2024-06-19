Экс-аналитик Пентагона: переговоров по Украине не будет, пока западные лидеры «не повзрослеют»

США и Европа с головой погрузились в антироссийскую риторику и, сами того не осознавая, в уничтожение Украины. И до тех пор, пока западные лидеры не наберутся смелости признать свою ошибку, на которую они растратили все деньги своих налогоплательщиков, или пока эти самые налогоплательщики их не переизберут, разумных переговоров от Запада ожидать не стоит, заявила экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски в интервью Judging Freedom.
Около трёх дней назад президент Путин сделал, на мой взгляд, очень рациональное мирное предложение. Это, конечно, не то предложение, которое Украина могла бы получить — или получила — во время переговоров в Стамбуле, которые были сорваны американцами и британцами. Однако это мирное предложение подразумевает немедленное прекращение огня, как только украинцы решат вопросы юрисдикции и откажутся от требования о вступлении в НАТО. Удивило ли вас, что Запад моментально отмёл это предложение?
КАРЕН КВЯТКОВСКИ, экс-аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке:Нет, вовсе не удивило. Видите ли, Запад помешан на уничтожении Украины и создании некой антироссийской системы ценностей — называйте это, как хотите… На этом помешаны и СМИ, и нынешние лидеры Запада, включая, разумеется, Байдена и многих европейских лидеров — хотя и не всех.
Они с головой погрузились в эту историю и боятся пойти на попятную, потому что они не зрелые и сознательные взрослые. Они не могут признать, что совершили ошибку и растратили на эту ошибку богатство своего народа. И пока они не будут заменены этим самым народом, этими налогоплательщиками, или не станут взрослыми, не решатся признать совершённую ошибку и не начнут искать пути её исправления, мы не увидим от западных лидеров ничего нового.
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