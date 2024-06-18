American Conservative: США должны наладить диалог с Россией — чтобы избежать ядерного конфликта

НАТО и США должны начать диалог с Россией и заключить соглашение для снижения риска применения ядерного оружия, пишет American Conservative. Как полагает издание, договор должен включать обязательство не допускать Украину в НАТО, а также не размещать «силы и инфраструктуру» альянса на территории Украины.

НАТО, и в первую очередь США, следует провести переговоры с Россией и заключить договор для снижения риска применения ядерного оружия на европейском континенте, пишет American Conservative.

«Одного наращивания оборонного потенциала недостаточно для снижения риска конфликта с Россией. НАТО, и особенно Соединенные Штаты, должны рассмотреть возможность переговоров с Россией, чтобы снизить опасные риски, связанные с применением ядерного оружия, которые обострились из-за конфликта на Украине», — призывает издание.

Как отмечает American Conservative, в связи с тем, что Россия уступает Североатлантическому альянсу, в который входит 32 страны, по обычным вооружениям, ей приходится полагаться на свой ядерный арсенал, для того чтобы иметь возможность разрешать любые возможные кризисы на своих условиях. При этом уточняется, что даже после мирного урегулирования украинского конфликта важность ядерного оружия для России не сократится, учитывая, что НАТО останется превосходящим по возможностям противником.

Нестратегическое, или «тактическое», ядерное оружие России предоставляет руководству страны гибкие и избирательные варианты нанесения ударов, которые оставят возможности для дальнейшего роста напряжённости, если противник не согласится на условия, приемлемые для Москвы. Угроза применения Россией ядерного оружия до сих пор успешно сдерживала НАТО от прямого участия в вооружённом конфликте и дала России «конкурентное преимущество».

В связи с этим American Conservative призывает НАТО и США стремиться заключить соглашение с Россией, которое устранит возможность роста напряжённости, связанного с применением ядерного оружия. Предполагается, что договор должен включать обязательство со стороны членов НАТО не включать Украину в альянс, а также не размещать «силы и инфраструктуру» Североатлантического альянса на территории Украины, обеспечив стране «вооружённый нейтралитет». Как отмечается в статье, это напрямую соответствует интересам США и НАТО «избежать войны с Россией».