Washington Post: у союзников США в Европе есть все основания опасаться возвращения Трампа

В Европе опасаются возвращения в должность президента США Дональда Трампа, полагая, что он может подорвать солидарность на континенте и прекратить американскую помощь Украине, пишет The Washington Post. Издание предупреждает, что это может подтолкнуть Китай и Россию истолковать слабость Запада как зелёный свет для расширения своего влияния.

В ходе саммита G7 в Италии Олаф Шольц в несвойственной для себя манере похвалил Джо Байдена. Канцлер Германии назвал президента США «одним из самых опытных политиков в мире, особенно когда речь заходит о международной политике». Как отмечает The Washington Post, подобная похвала от критически настроенного союзника отражает беспокойство европейских лидеров относительно возможности того, что к власти в Соединённых Штатах вновь придёт «признанный изоляционист» Дональд Трамп.

По словам подполковника армии США в отставке Александра Виндмана, победа Трампа на выборах в ноябре «приведёт к прекращению американской поддержки Украины», без которой Украине, скорее всего, придётся согласиться на прекращение военных действий на условиях России. А путь к членству в Европейском союзе Грузии, Молдовы и Украины станет лишь пустой тратой времени. Будучи президентом, Трамп подорвёт солидарность в Европе.

Более того, «какие бы беды ни постигли Европу» во время второго президентского срока Трампа, они коснутся не только Европы. Так, Китай может истолковать слабость Запада в отношении Украины как зелёный свет для расширения своего влияния на Дальнем Востоке и в Африке, а Россия — для расширения своих усилий на Ближнем Востоке, за счёт усиления поддержки Ирана и Сирии. Также она подтолкнёт к более активным действиям врагов Израиля, пишет The Washington Post.