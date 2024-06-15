Заметный сдвиг вправо, который произошёл в Европейском парламенте после недавних выборов, стал победой для Москвы, считает The Conservation. Ведь, по словам издания, многие крайне правые партии, прошедшие в законодательный орган ЕС, поддерживают позицию Владимира Путина по Украине и выступают против антироссийских санкций.

Резкий подъём крайне правых на недавних выборах в Европейский парламент стал «крупной победой» для Владимира Путина. Ведь многие из них, включая «Альтернативу для Германии» поддерживают позицию Москвы по украинскому конфликту, пишет The Conservation.

Представители АдГ отказывались присутствовать во время выступления Владимира Зеленского в бундестаге и выступали против помощи ВСУ. Кроме того лидеры партии, которая на общеевропейских выборах обошла социал-демократов Олафа Шольца, призывали Киев вступить в переговоры с Москвой, даже если это повлечёт потерю территории, отмечает издание.

Впрочем, симпатизируют России не только АдГ, но и крайне правые партии во многих других европейских странах, включая словацкую «Республику», венгерскую «Фидес», румынский «Альянс за объединение румын», болгарское «Возрождение» и французское «Национальное объединение». Всем им сопутствовал успех на недавних выборах в ЕС, и многие их лидеры, в том числе Виктор Орбан, показали себя ярыми противниками западных санкций, подчёркивает The Conservation.

Дело в том, что борьба России против мирового порядка, возникшего после окончания холодной войны, находит отклик у крайне правых партий. Они считают Россию образцом для подражания, а Путина — сильным и консервативным лидером, который может защитить себя от либерального Запада, пытающегося подорвать национальный суверенитет и культурную самобытность, поясняет издание.

«Путин будет рад видеть, как эти союзники преуспели на недавних выборах и увеличили влияние, что может сыграть ему только на руку. В 1980-х годах ультраправые партии составляли всего 1% голосов в странах ЕС, но в 2010-х годах их доля выросла до 10%. Сегодня они могут обладать большей политической властью, чем когда-либо прежде», — подчёркивает The Conservation.