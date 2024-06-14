Spiegel: партия Вагенкнехт стала последней надеждой тех немцев, кто разочаровался в демократии

Немецкие социологи установили, что голосование за партию Вагенкнехт (ССВ) не было протестом, большинство голосовало из убеждений в правильности программы или веры в её лидера – Сару Вагенкнехт. Der Spiegel отмечает, что за ССВ голосуют значительно больше тех, кто разочаровался в демократии, чем за любую другую партию в стране. Кроме того, ССВ стала единственной политической силой, которая мотивировала людей, бойкотирующих выборы, сходить и проголосовать.

«Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) дебютировал на выборах в Европарламент с достойными для партии-новичка 6% голосов. Der Spiegel отмечает, что, не смотря на образ популистов, закрепившийся за новой политической силой, большинство проголосовавших за ССВ не были типичными «протестными избирателями».

Согласно опросу Фонда Конрада Аденауэра, оказавшегося в распоряжении журнала, только 33% процента избирателей поставили галочку за партию, чтобы подать сигнал старым политическим объединениям, четверть проголосовавших, напротив, увидела в программе «хорошие решение и знания того, что думают такие люди, как я». Ещё «почти четверть» отдала свой голос, так как доверяет личностям политиков, представляющих партию, прежде всего самой Вагенкнехт.

Последнее особенно важно для успеха новой партии. «Вагенкнехт это бренд, и она использует это для своей партии», — поясняет социолог Йохен Роозе. «Даже если избиратели не знают, за что конкретно выступает Союз Сары Вагенкнехт, они полагают известным как минимум то, за что выступает Сара Вагенкнехт». Вследствие этого, ССВ может надеяться, что избиратели поддержат её и на следующих выборах.

Так, 63% сторонников Вагенкнехт заявили в опросе, что «очень вероятно проголосуют за ССВ на следующих федеральным выборах». Авторы исследования замечают, что это очень высокий процент, обычно лишь 50% избирателей других политических сил заявляют заранее о готовности поддержать ту или иную партию и на следующих выборах.

В целом среди немцев у партии противоречивый образ. 44% граждан Германии откажутся голосовать за ССВ. 27% относятся к новой партии «с равнодушием», а 18% напротив «с симпатией». 11% не смогли ответить на этот вопрос. Те, кто голосуют за ССВ, разочарованы в немецкой демократии: 59% от всех проголосовавших за партию Вагенкнехт, среди всех немецких избирателей таковых только 17%. Кроме того, «восточные немцы чаще, чем западные, указывают, что хотят проголосовать за ССВ».

На прошедших выборах в Европейский парламент партия забрала голоса прежде всего у трёх партий: СДПГ, ХДС/ХСС и «Левых». Журнал Der Spiegel отмечает также, что Союз Сары Вагенкнехт стал единственной политической силой среди крупных партий, которая смогла привлечь «не голосовавших» и отнять избирателей у АдГ. «В сумме 140 тыс. голосов было получено от тех, кто на последних выборах в бундестаг не имел желания выразить доверие какой-либо партии».