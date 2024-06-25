TAZ: безработных украинцев в Германии хотят отправить на родину

Призывы отправить неработающих украинских беженцев обратно на Украину раздаются со всё более высоких трибун. Журналистка Tageszeitung констатирует, что в Европе наступила «усталость от солидарности» с Украиной, и немцы, в частности, не хотят ждать, пока украинцы найдут работу по профессии. Но, глядя на опыт других стран Европы, она сомневается, что меры принуждения помогут.

«Отправлять беженцев из зоны боевых действий обратно на Украину, если у них нет работы», — предложил глава фракции Христианско-социального союза в немецком бундестаге Александр Добриндт. Барбара Дриббуш из Tageszeitung отмечает, что «теперь такое обращение с беженцами с Украины можно увидеть по всей Европе». Она указывает, что в социологии такое явление называют «усталостью от солидарности», которую «можно наблюдать, когда усилия, необходимые для оказания помощи, воспринимаются как слишком большие или слишком длительные».

В Норвегии и Швейцарии уже частично сократили социальные выплаты, а украинцев всё чаще заставляют устраиваться на работу, «даже если она не соответствует квалификации, полученной в стране их происхождения», — продолжает Дриббуш. Но даже такие меры не очень эффективны: «в этих странах уровень занятости украинцев всё равно не особенно высок». Германия с уровнем занятости украинских беженцев в 22% на этом фоне всё ещё показывает «среднеевропейский уровень».

«Чувства солидарности в Германии недостаточно для дальнейшего финансирования языковых курсов и переобучения», — констатирует журналистка Tageszeitung. Многие немцы считают, что украинские беженцы «должны похоронить свои профессиональные планы, свою гордость за хорошую квалификацию на родине, свои надежды на будущее», так как в Германии «всё это ничего не стоит». Барбара Дриббуш, однако, осуждает таких соотечественников и заявляет, что такие заявления говорят больше о немцах и их усталости от солидарности не только к украинцам, но и самим себе.