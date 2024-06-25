Tageszeitung Оригинал

TAZ: безработных украинцев в Германии хотят отправить на родину

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Призывы отправить неработающих украинских беженцев обратно на Украину раздаются со всё более высоких трибун. Журналистка Tageszeitung констатирует, что в Европе наступила «усталость от солидарности» с Украиной, и немцы, в частности, не хотят ждать, пока украинцы найдут работу по профессии. Но, глядя на опыт других стран Европы, она сомневается, что меры принуждения помогут.
TAZ: безработных украинцев в Германии хотят отправить на родину
AP

«Отправлять беженцев из зоны боевых действий обратно на Украину, если у них нет работы», — предложил глава фракции Христианско-социального союза в немецком бундестаге Александр Добриндт. Барбара Дриббуш из Tageszeitung отмечает, что «теперь такое обращение с беженцами с Украины можно увидеть по всей Европе». Она указывает, что в социологии такое явление называют «усталостью от солидарности», которую «можно наблюдать, когда усилия, необходимые для оказания помощи, воспринимаются как слишком большие или слишком длительные».

В Норвегии и Швейцарии уже частично сократили социальные выплаты, а украинцев всё чаще заставляют устраиваться на работу, «даже если она не соответствует квалификации, полученной в стране их происхождения», — продолжает Дриббуш. Но даже такие меры не очень эффективны: «в этих странах уровень занятости украинцев всё равно не особенно высок». Германия с уровнем занятости украинских беженцев в 22% на этом фоне всё ещё показывает «среднеевропейский уровень».

«Чувства солидарности в Германии недостаточно для дальнейшего финансирования языковых курсов и переобучения», — констатирует журналистка Tageszeitung. Многие немцы считают, что украинские беженцы «должны похоронить свои профессиональные планы, свою гордость за хорошую квалификацию на родине, свои надежды на будущее», так как в Германии «всё это ничего не стоит». Барбара Дриббуш, однако, осуждает таких соотечественников и заявляет, что такие заявления говорят больше о немцах и их усталости от солидарности не только к украинцам, но и самим себе.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Tageszeitung Германия Европа
теги
беженцы Германия мигранты работа трудоустройство Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров