Глава оппозиционной фракции ХСС в бундестаге считает, что двух лет в Германии достаточно для интеграции, и предлагает украинцам вернуться «в безопасные районы Западной Украины», если они не могут найти работу в ФРГ. Frankfurter Allgemeine сообщает, что Александр Добринд настаивает на отмене «общегражданского пособия» для украинцев, но это требование резко отклоняется правящей коалицией.

«Устройтесь на работу в Германии или вернитесь в безопасные районы Западной Украины», — Frankfurter Allgemeine сообщает, что глава консервативного Христианско-социального союза (ХСС) в немецком бундестаге потребовал ужесточения условий пребывания в Германии для украинских беженцев. По мнению Александра Добриндта, двух лет после прибытия в Германию должно быть достаточно для интеграции, но «требование встретило резкую критику со стороны СДПГ и зелёных».

Глава «зелёных» в немецком парламенте, Омид Нурипур, считает, что Добриндт «неправильно понимает» военную ситуацию на Украине, если думает, что украинцы приезжают из-за «общегражданского пособия». Нурипур «также отверг предложения ХДС/ХСС не сразу предоставлять украинцам «общегражданское пособие», а сначала направить их на обычную процедуру предоставления убежища». По мнению Нурипура, такие правила только усложнят трудоустройство украинцев.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что требования по отмене общегражданского пособия для украинцев в последнее время набирают силу. «Недавно несколько (земельных. — ИноТВ) министров внутренних дел уже требовали прекратить выплату «общегражданских пособий» военным беженцам с Украины и предоставить им лишь пониженные выплаты в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежища». Добриндта тогда тоже поддержал глав региональных МВД. По его мнению, из-за «общегражданского пособия» слишком большое количество украинцев «застряло в системе социального обеспечения».

Эксперт по рынку труда от правящей СДПГ, Мартин Роземанн в ответ на заявления Добриндта указывает, что в Германии среди беженцев с Украины преобладают матери-одиночки, которым труднее найти работу из-за детей. «Препятствиями для украинских беженцев при начале трудовой жизни являются отсутствие ухода за детьми, отсутствие языковых навыков и длительное признание профессиональной квалификации», — цитирует Роземанна Frankfurter Allgemeine. По мнению эксперта от СДПГ, заявление Александра Добриндта — всего лишь «популистская бессмыслица».