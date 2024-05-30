Би-би-си: помощь украинским беженцам обходится англичанам слишком дорого

Когда правительство Великобритании запустило программу Homes for Ukraine (Дома для Украины) для помощи украинским беженцам, оно заверило, что принимающие стороны не пострадают финансово из-за предоставления жилья. Однако на примере одной английской семьи Би-би-си показывает, как участие в программе создало для них серьёзные финансовые проблемы.

Английская семья пострадала после того, как решила принять участие в программе Homes for Ukraine (Дома для Украины) для помощи украинским беженцам, сообщает Би-Би-Си. Рядом с домом семьи Энди Кулина был гараж, который использовался как склад или офис. После регистрации в программе, он был превращён в пригодное для жизни помещение для размещения беженцев.

Однако их желание помогать вылилось в ухудшение их собственного финансового положения, а сам гараж был признан «автономной пристройкой» и передан муниципальному комитету. Теперь семья Кулина должна ещё и платить муниципальный налог за гараж.

«Как и у большинства семей, у нас не так много свободных денег», — пояснил Энди Кулина Би-Би-Си. «Мы увидели возможность помочь беженцам, которая не требовала много времени или денег, а в моём офисе было достаточно места».

Тогда представители муниципалитета осмотрели помещение, чтобы убедиться, что оно подходит для проживания в рамках программы Homes for Ukraine, которая подразумевает предоставление жилья для украинцев минимум на полгода.

Сюда заселили семью из трёх человек. Они бесплатно пользовались всеми коммунальными услугами и, конечно, не платили муниципальный налог, поскольку по документам это считалось единой собственностью. Ни гараж, ни помещение над ним ранее не квалифицировались как «автономные».

Но через некоторое время глава семейства получил письмо от правительственного агентства по оценке недвижимости (VOA) с муниципальным налогом на сумму 3000 фунтов стерлингов, датированным ноябрём 2022 года, как раз когда и въехали украинские гости. Причём в графе адреса получателя значилось «Пристройка».

«Такого адреса не существует. Это гараж с мансардой, который был здесь, когда мы купили дом в 2007 году», — приводит Би-Би-Си слова Кулина. Однако затем последовали ещё два письма из агентства, уведомляющие, что «пристройка» признана отдельной собственностью и, соответственно, облагается отдельным налогом. Более того, и основной дом в связи с этим был переведён в группу с более высоким налогообложением.

Энди Кулина обжаловал это решение. Он также добавил, что так и не смог поговорить с кем-либо из государственных чиновников для решения этого вопроса. «По просьбе властей мы сделали это здание пригодным для жизни», — пояснил он.

«Совершив этот добрый поступок и приняв участие в программе Homes for Ukraine, мы оказались в ситуации, когда наше финансовое положение ухудшилось, и ни местные, ни национальное правительство не помогают исправить ситуацию».

Представитель муниципального совета так прокомментировал ситуацию: «Когда правительство запустило программу Homes for Ukraine, оно заверило, что принимающие стороны не пострадают финансово из-за предоставления жилья беженцам… Мы считаем, что необходимо приостановить взимание налога с такой пристройки, на время проживания гостей. Однако ответа мы пока не получили».

Представитель правительственного агентства VOA в беседе с Би-Би-Си выразил сочувствие семье Кулина, но добавил, что в его обязанности входит облагать налогом «любое имущество, в котором можно проживать».