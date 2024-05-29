France 24: всё больше молодых украинцев бегут в Румынию от мобилизации

С начала года в горных районах на севере Румынии задержано более 2 тысяч украинцев, которые с риском для жизни спасаются от отправки на фронт, передаёт France 24. На территории соседней страны уклонисты получают временный охранный документ, который позволяет им жить на легальном положении и получать некоторые услуги.

ОПЕРАТОР: У вас есть проблемы со здоровьем?

УКРАИНЕЦ: Нет… Я не знаю… Мне так холодно.

За помощью обратился 21-летний украинец, заблудившийся в горах на севере Румынии. На следующий день спасатели провинции Марамуреш нашли его живым. Не всем так везёт.

ДАН БЕНГА, руководитель службы спасателей Salvamont в провинции Марамуреш: Это драма, настоящая трагедия. С ними случаются печальные вещи, особенно когда мы их находим умершими. Можете представить, как долго их ищут семьи. В горах ещё лежит снег. Условия сложные, туда сложно добраться. Например, мои коллеги смогли доехать сюда только на внедорожниках, а потом шли пешком примерно три часа.

Столкнувшись с нехваткой вооружения и солдат, в то время как Россия усиливает натиск, Украина недавно приняла меры для упрощения вербовки новобранцев и ужесточения наказаний для уклонистов. Также она снизила призывной возраст с 27 до 25 лет.

Чтобы избежать мобилизации в стране, охваченной войной, всё больше молодых украинцев рискуют жизнью и бегут в соседнюю Румынию.

ЮЛИЯ СТАН, начальник пресс-службы приграничной полиции в городе Сигету-Мармацией: На протяжении 366-километровой границы с Украиной в жудецах Марамуреш, Сучава и Сату-Маре за первые четыре месяца этого года перехвачено более 2 тысяч граждан Украины. Эта цифра увеличилась в два раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Все задержанные — мужчины от 18 до 60 лет, однако большинство из них молодые люди, которым меньше 45 лет.

На Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию страны без специального разрешения. В ином случае по закону военного времени предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы. Однако в Румынии они в безопасности и получают временный охранный документ.

СИМОНА ЧОРАН, директор регионального центра по предоставлению убежища в Шомкута-Маре: Временная защита даёт им право легально проживать в Румынии. Кроме того, благодаря выданному нами документу они могут зарегистрироваться в госучреждении, чтобы получить некоторые услуги и права, предоставляемые им по закону.

С начала российского вторжения в Румынию бежало примерно 12 тысяч украинских мужчин.

Дата выхода в эфир 29 мая 2024 года.