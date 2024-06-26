Угроза для Украины и НАТО — Economist о «мрачном прогнозе» парламентских выборов во Франции

Единственный позитивный исход выборов для Франции — это победа центристов Макрона, однако результаты опросов предрекают им крайне малые шансы на победу. Как объясняет The Economist, от исхода выборов в любом случае пострадают союзники Парижа: лидирующие крайне правые представляют угрозу для Украины, а находящиеся на втором месте крайне левые угрожают вывести Францию из НАТО.

Уже через несколько недель внешняя политика Франции может вступить в неопределённый и неспокойный период, который поставит под сомнение обязательства страны перед Украиной и НАТО, пишет The Economist. Результаты парламентских выборов рискуют сделать Эммануэля Макрона «незначительной фигурой в дипломатических делах, заслонённой евроскептическим или натоскептическим правительством», состоящим из крайне правых и крайне левых партий. «В лучшем случае это создаст беспорядок, как для союзников, так и для французов. В худшем случае — серьёзно подорвет дипломатический авторитет Франции за рубежом и ослабит НАТО», утверждает издание.

Особый повод для беспокойства Запада представляет крайне правое «Национальное объединение», чьи партийные деятели «временами говорят так, будто читают по московскому сценарию», отмечает The Economist. Партия Марин Ле Пен не скрывает своей враждебности к членству Украины ни в НАТО, ни в ЕС, а её потенциальный премьер-министр Жордан Барделла исключил возможность отправки войск на Украину или поставок ракет дальнего радиуса действия, способных достичь территории России.

Что касается альянса левых, они гораздо активнее поддерживают Украину, однако полностью исключают связь Франции с НАТО. В 2022 году Жан-Люк Меланшон, чья партия доминирует в «Новом народном фронте», призвал Францию выйти из НАТО, которое он назвал «бесполезной организацией». Значительная часть предвыборной программы левых посвящена Газе и осуждению Израиля, но в ней нет ни слова о НАТО, Америке или Китае.

Опрос Ifop, проведённый 24 июня, подтвердил лидирующие позиции партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» с 36%, за которой следует левый альянс «Новый народный фронт» с 29,5%. Проевропейская центристская группировка Макрона занимает третье место с 20%.