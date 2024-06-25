Активисты Консервативной партии поддержали заявления лидера партии Reform UK Найджела Фараджа о «провокации» Западом России. Как отмечает The Independent, из утечки сообщений из закрытой группы Facebook*, предназначенной только для представителей тори, видно, что британские консерваторы считают, что Фарадж «абсолютно прав» и «говорит всё как есть».
Активисты Консервативной партии в группе в Facebook* выразили поддержку лидеру партии Reform UK Найджелу Фараджу и его утверждениям о том, что Запад «спровоцировал» российскую спецоперацию на Украине, сообщает The Independent.
Как отмечает издание, утечка сообщений произошла из закрытой группы Facebook, предназначенной только для представителей Консервативной партии, которая насчитывает более 3 тыс. членов, в том числе парламентариев Эндрю Розинделла, Джой Морриси, Джона Пенроуза и Вирджинию Кросби. В сообщениях члены группы заявили, что Фарадж «абсолютно прав», «говорит всё как есть» и «держит руку на пульсе» общественного мнения, выступая против расширения НАТО. «Если вы сунетесь к русскому медведю, не удивляйтесь, если Россия примет ответные меры», — заявил один из представителей тори.
Несмотря на растущую поддержку партии Фараджа среди британцев, высокопоставленные деятели Консервативной партии восприняли комментарии политика как разделительную черту между ними и Reform UK. Премьер-министр Риши Сунак назвал их «опасными» для безопасности Великобритании и её союзников. В партии Сунака поспешили дистанцироваться от группы в Facebook, отметив, что она «не связана с Консервативной партией».
Однако представители Лейбористской партии назвали все комментарии в группе «тревожными», сочтя, что они «угрожают подорвать единый фронт» против России и в поддержку военных усилий Украины.
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