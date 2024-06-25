Duran: партия Фараджа может заменить терпящих крах британских консерваторов
АЛЕКСАНДР МЕРКУРИС, соавтор YouTube-канала The Duran: Вернёмся к Фараджу. Да, он действительно выпустил манифест, который был в некотором смысле спорным. Но вы знаете, по крайней мере, это показывает, что он думает и что у него есть идеи.
И это также показывает, что он настоящий политик. И это заметно на выборах, потому что он повсюду. Он выступает на всех новостных каналах. Он человек, с которым люди хотят пообщаться, потому что умеет заинтересовать и разговаривать с людьми так, как не умеют ни Сунак, ни Стармер.
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