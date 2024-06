Duran: партия Фараджа может заменить терпящих крах британских консерваторов

Устав НАТО не позволит Украине получить членство в альянсе на июльском саммите блока, предположил журналист Ставрос Атламазоглу в статье для журнала The National Interest.

01:20

Макрон заявил, что продолжил бы диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в подкасте Generation Do It Yourself, что продолжил бы диалог со своим российским коллегой Владимиром Путиным.