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Daily Mail: Сунак пригрозил британцам наказанием за отказ от военной службы

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Правительство Британии, где активно продвигают возвращение воинской повинности, рассматривает варианты наказания за отказ от службы в армии. Премьер-министр Риши Сунак, по его собственному признанию, планирует ориентироваться на европейский опыт и наказывать уклонистов лишением прав или «доступа к финансам», пишет Daily Mail.
Daily Mail: Сунак пригрозил британцам наказанием за отказ от военной службы
AP

Власти Британии активно продвигают возвращение воинской повинности. Более того, глава правительства Риши Сунак предложил лишать молодых людей водительских прав и «доступа к финансам» в качестве возможного наказания за отказ от службы в вооружённых силах страны, пишет Daily Mail.

По словам издания, премьер-министр настаивал на том, что военная служба будет добровольной, хотя предлагаемая им схема свидетельствует об обратном. Сунак сослался на европейский опыт, говоря о потенциальных мерах, которые могут быть применены к уклонистам.
 
«У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, существующие в Европе, чтобы получить соответствующее их сочетание. Существует множество различных вариантов. По всей Европе люди поступают по-разному, будь то (лишение. — ИноТВ) водительских прав, доступа к финансам и множество других правильных вещей», — заявил политик.
 
При этом он рассмеялся, когда его спросили, будут ли у британцев, избегающих призыва, отбирать банковские карты. «В Европе существует множество различных моделей», — уклончиво ответил премьер.
 
Ранее Сунак заявил, что двух его дочерей «воодушевляет» перспектива прохождения службы в армии. Но бывший начальник военно-морского штаба лорд Алан Уэст назвал идею премьер-министра с воинской повинностью «сумасшествием», обращает внимание Daily Mail.
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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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