CNBC: миллионеры массово покидают Великобританию

В 2024 году Великобританию ждёт чистая потеря 9500 состоятельных людей, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель, сообщает CNBC со ссылкой на отчёт Henley Private Wealth Migration Report. В отчёте Соединённое Королевство заняло второе место после Китая.

В этом году Великобританию покинет рекордное число миллионеров, и всеобщие выборы в этом году, как ожидается, ещё больше усилят массовый исход состоятельных людей из Соединённого Королевства, сообщает CNBC со ссылкой на отчёт Henley Private Wealth Migration Report.

Согласно отчёту, ожидается, что в 2024 году Великобританию ждёт чистая потеря 9500 состоятельных людей, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель в 4200 человек, который уже сам по себе являлся рекордно высоким. Толстосумы покидают Туманный Альбион из-за политических потрясений в стране и по экономическим причинам, в частности в связи с ростом налогов на недвижимость и дороговизной обучения детей в престижных вузах Великобритании. В рейтинге Великобритания заняла второе место после Китая, который, как предполагается, покинут 15 200 миллионеров.

CNBC отмечает, что этот прогноз знаменуют собой кардинальный поворот в развитии Великобритании, которая некогда считалась основным местом проживания самых богатых людей мира. «Однако примерно десять лет назад эта тенденция начала меняться в обратную сторону, и всё больше миллионеров стали покидать страну и всё меньше приезжать», — утверждается в отчёте.