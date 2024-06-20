В 2024 году Великобританию ждёт чистая потеря 9500 состоятельных людей, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель, сообщает CNBC со ссылкой на отчёт Henley Private Wealth Migration Report. В отчёте Соединённое Королевство заняло второе место после Китая.
В этом году Великобританию покинет рекордное число миллионеров, и всеобщие выборы в этом году, как ожидается, ещё больше усилят массовый исход состоятельных людей из Соединённого Королевства, сообщает CNBC со ссылкой на отчёт Henley Private Wealth Migration Report.
Согласно отчёту, ожидается, что в 2024 году Великобританию ждёт чистая потеря 9500 состоятельных людей, что более чем вдвое превышает прошлогодний показатель в 4200 человек, который уже сам по себе являлся рекордно высоким. Толстосумы покидают Туманный Альбион из-за политических потрясений в стране и по экономическим причинам, в частности в связи с ростом налогов на недвижимость и дороговизной обучения детей в престижных вузах Великобритании. В рейтинге Великобритания заняла второе место после Китая, который, как предполагается, покинут 15 200 миллионеров.
CNBC отмечает, что этот прогноз знаменуют собой кардинальный поворот в развитии Великобритании, которая некогда считалась основным местом проживания самых богатых людей мира. «Однако примерно десять лет назад эта тенденция начала меняться в обратную сторону, и всё больше миллионеров стали покидать страну и всё меньше приезжать», — утверждается в отчёте.
Президент Вьетнама То Лам после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что страны договорились максимально задействовать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Вьетнамом и ЕАЭС.
Екатерина Киндалова, эксперт Центра компетенций НТИ на базе СамГМУ, врач-инфекционист (гепатолог), отметила в беседе с RT, что первые признаки ботулизма у человека — симптомы кишечного расстройства и интоксикация.
Заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева рассказала в беседе с RT о симптомах ботулизма и способах лечения заболевания.
Подходящим кандидатом вместо Владимира Зеленского в США считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявила Служба внешней разведки. В ведомстве считают, что Запад готовится «списать» Зеленского.
Глава КНДР Ким Чен Ын похвалил автомобиль Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин во время государственного визита в Пхеньян. По словам корейского руководителя, это замечательная машина.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, что 20 июня 1998 года в Москве проходил холодный атмосферный фронт, тогда, по её словам, наблюдалось подобие смерча.
Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал об особенностях собак породы пхунсан, подаренных российскому президенту Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Если после выборов во Франции к власти придут крайне правые, это приведёт к прекращению значительной поддержки Украины со стороны Парижа — такое опасение выразил французский премьер-министр Габриэль Атталь.
Президент России Владимир Путин заявил, что Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) нужна надёжная архитектура безопасности без закрытых военных блоков. По его словам, с этим согласны вьетнамские власти.
Соединённые Штаты должны немедленно начать настоящие мирные переговоры с Россией, за столом переговоров должны сидеть американские, российские и украинские представители, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.