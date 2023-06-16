WION: Китай и Индия стали лидерами по оттоку миллионеров

В 2023 году Индию покинут 6 500 миллионеров, многие из которых предпочтут переехать в Дубай и Сингапур, сообщает WION со ссылкой на исследование Henley & Partners. По прогнозу консалтинговой компании, лидерство Индия уступит лишь Китаю, а на третьем и четвёртом местах окажутся Великобритания и Россия.

У блестящей истории роста Индии есть неприятная темная сторона. В недавнем докладе утверждается, что страна потеряет 6 500 миллионеров в 2023 году. Значительная часть из них переедут в Дубай и Сингапур.

В последнем докладе компании Henley «Отчёт о миграции частных состояний» говорится, что Индия станет второй страной по оттоку миллионеров в мире, уступая лишь Китаю, из которого уедут 13 500 миллионеров. Великобритания и находящаяся под санкциями Россия заняли третье и четвёртое места в списке этого года.

В докладе названы две основные причины покинуть страну для жителей Индии с чистым состоянием более 1 миллиона долларов: запретительное налоговое законодательство и сложные правила, касающиеся денежных переводов, которые могут быть неправильно истолкованы. В то время как нормативная суета является основной причиной для миллионеров из Индии покинуть страну, в других странах причины миграции более разнообразны. Среди причин для переезда миллионеров: безопасность семьи, лучшее образование и здравоохранение, устойчивость к изменению климата и позитивное отношение к криптовалютам.

Дата выхода в эфир 14 июня 2023 года.