WION: Китай и Индия стали лидерами по оттоку миллионеров

04:07
В Курской области загорелся склад хранения пуха
В Курской области на площади около 2000 кв.м. горит склад для хранения пуха.
04:00
Исследование: автомобилисты России назвали главные критерии выбора авто с пробегом
Эксперты «Автотеки» совместно с международной исследовательской компанией Ipsos выяснили, какие аспекты в первую очередь принимают во внимание автолюбители России при выборе автомобиля с пробегом в 2023 году. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.
03:47
Полковник США Блэк заявил, что украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену
Американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк заявил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины наткнулось на стальную стену.
03:34
АО «ГЛОНАСС» планирует снабжать «Яндекс.Карты» оперативными данными о ДТП
Гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил, что компания может в оперативном режиме снабжать «Яндекс.Карты» и другие навигационные сервисы оперативной информацией о ДТП, в том числе передавать данные очевидцев аварий.
03:24
В России разработали устройство для ремонта трещин в космических аппаратах
Российские разработчики придумали прибор, который сможет закрепляться на внешней поверхности повреждённых космических аппаратов и устранять трещины в них.
03:06
Разведывательно-ударные дроны коптерного типа концерна «Калашников» применяются в СВО
Беспилотники коптерного типа производства концерна «Калашников» применяются в ближней зоне в ходе спецоперации.
02:56
Politico: прошедший обучение в США украинский пилот погиб в одном из первых боёв
Прошедший подготовку в США украинский пилот Владислав Савельев погиб в одном из первых боёв.
02:42
Экс-чемпиона UFC Макгрегора обвинили в изнасиловании на финальном матче НБА
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании женщины по ходу финала НБА.
02:17
В Канаде в ДТП с автобусом погибли 15 человек
Не менее 15 человек погибли, ещё десять получили ранения в результате автомобильной аварии, которая произошла на магистрали в районе канадского города Кэрберри.
02:03
Пушилин: Киев будет препятствовать проведению выборов в ДНР
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предположил, что Украина будет препятствовать проведению выборов руководства региона.
01:44
NYT: ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии
Обозреватель The New York Times Эндрю Крамер заявил, что ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии.
01:34
TMZ: Аль Пачино стал отцом в 83 года
Знаменитый голливудский актёр Аль Пачино стал отцом в возрасте 83 лет.
01:25
Обозреватель Ouest-France Шапло: высокие потери указывают на неумелость танкистов ВСУ
Обозреватель Ouest-France Филипп Шапло заявил, что большие потери бронетехники, которую Запад поставил Украине, свидетельствуют о непрофессионализме танкистов ВСУ.
01:12
Команды «Ленинград» и «Кавказ» встретятся в полуфинале «Кубка Победы» по боксу
Команды «Ленинград» и «Кавказ» поспорят за выход в финал «Кубка Победы» по боксу 2023 года.
01:08
Минобрнауки разработает для вузов учебник истории с разделом о СВО
Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что ведомство разработает учебник истории для непрофильных специальностей в вузах, который будет содержать раздел о специальной военной операции.
00:55
Азаров заявил, что Пиняев добьётся успехов благодаря своему стержню
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал главную черту Сергея Пиняева, которая поможет нападающему московского «Локомотива» добиться успеха.
00:51
Военная хроника сообщает об ударе дронами «Герань-2» по Николаевской области
Военная хроника сообщила об ударе барражирующими боеприпасами «Герань-2» по промзоне в Заводском районе Николаевской области.
00:45
В трёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Сирены звучат в Сумской, Николаевской и Одесской областях Украины.
00:42
Орещук: «Динамо» могло раньше договориться о назначении Лички на пост тренера
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что руководству столичного клуба не стоило тянуть с решением назначить чеха Марцела Личку на пост главного тренера.
00:38
Песков заявил, что в своём выступлении на ПМЭФ Путин даст оценку российской экономике
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин в своём выступлении на ПМЭФ даст детализированную оценку российской экономике.
00:25
«СТРАНА.ua»: в офисе Зеленского прошли несколько совещаний по поводу отставки Кличко
Офис президента Украины Владимира Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко с занимаемой должности на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.
00:22
Медведев: «Зенит» не уступает по уровню финалистам Лиги чемпионов сезона-2022/23
Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев считает, что петербургская команда могла бы на равных конкурировать с участниками плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
00:13
За сутки ВСУ выпустили 134 снаряда по ДНР
Вооружённые силы Украины выпустили за прошедшие сутки 134 снаряда по населённым пунктам ДНР.
00:06
Организаторы Игр Будущего хотят пригласить Роналдиньо на основной турнир
Руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров сообщил, что намерен пригласить на соревнования чемпиона мира по футболу 2002 года бразильца Роналдиньо.
00:00
Власти сообщили об обстреле украинскими военными Новой Каховки
Украинские военные обстреливают Новую Каховку в Херсонской области. Об этом сообщил представитель оперативного штаба администрации города.
23:52
Ахметов заявил, что всё ещё мечтает поиграть в Европе
Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов дал понять, что готов принять предложение по контракту от клуба из Западной Европы.
23:47
Экс-советник Кучмы Соскин призвал объявить импичмент Зеленскому из-за провала наступления
Президента Украины Владимира Зеленского нужно снять с поста после провального контрнаступления ВСУ, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин.
23:38
Сборная Испании обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА
Сборная Испании по футболу нанесла поражение команде Италии в полуфинале Лиги наций УЕФА.
23:27
Сальдо заявил о покушении на него 9 июня с применением снарядов Excalibur
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о попытке покушения на него со стороны киевского режима с применением десяти высокоточных ракет Excalibur.
23:24
Universal Music приостановил работу с Rammstein из-за обвинений солиста в домогательствах
Медиахолдинг Universal Music приостановил сотрудничество с немецкой рок-группой Rammstein после того, как солиста Тилля Линдеманна обвинили в преступлениях сексуального характера.
23:20
Петржела назвал Ярошика отличным выбором «Оренбурга» на должность главного тренера
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что Иржи Ярошик сможет помочь «Оренбургу» успешно выступить в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.
23:14
Средняя зарплата учителей в школах в 2022 году составила 49,7 тысячи рублей
По итогам 2022 года средняя зарплата учителей в российских государственных школах составила 49,7 тыс. рублей в месяц.
23:09
Смородская не заинтересована в должности генерального директора «Спартака»
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская дала понять, что никогда не согласится стать генеральным директором столичного «Спартака».
23:06
Певица Анита Цой рассказала подробности о представленной на ПМЭФ продукции «Цойкины рецепты»
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) народная артистка России, певица Анита Цой представила эксклюзивную линейку фирменных закруток и консервации «Цойкины рецепты».
22:54
В кабмине спрогнозировали рост зарплат педработников в детских садах на 30% в 2026 году
Средняя зарплата педагогических работников в государственных и муниципальных учреждениях дошкольного образования вырастет более чем на 30% в 2026 году.
22:52
Хабиров: долг по зарплате в «Салавате Юлаеве» возник из-за бюрократических вопросов
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что задолженность по зарплате в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» случилась из-за волокиты в работе с аудитом.
22:44
Военная хроника: по объектам ВСУ в Бериславе Херсонской области нанесли массированный удар
Мощный удар с помощью ФАБ-250/500 нанесён по объектам ВСУ в Бериславе Херсонской области. Об этом сообщает Военная хроника.
22:38
Алдонин — о голе в ретроматче: бежать было некуда, уже стоял бастион футболистов «Зенита»
Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился эмоциями после ретроматча между петербургским «Зенитом» и сборной России по футболу.
22:28
Гросси заявил, что МАГАТЭ удалось собрать много информации для оценки ситуации на ЗАЭС
МАГАТЭ удалось собрать много информации для оценки ситуации на Запорожской АЭС, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
22:21
Гендиректор «Зенита» Медведев поддержал идею создания ветеранской лиги
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выступил за создание ветеранской лиги.
22:19
В «Росэнергоатоме» сообщили, что ВСУ обстреляли миссию главы МАГАТЭ в Запорожской области
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинские военные обстреляли миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси во время их возвращения в город Запорожье.
22:06
Пушилин сообщил о неудачных попытках наступления ВСУ в районе Макаровки
ВСУ предприняли несколько безуспешных попыток наступления в районе Макаровки, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
22:03
«Наполи» объявил о назначении Гарсии на пост главного тренера
В «Наполи» подтвердили назначение Руди Гарсии на пост главного тренера команды Серии А.
21:53
Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что новая техника НАТО ослабила Украину
ВСУ не могут должным образом использовать переданную Украине технику НАТО, заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty бывший американский разведчик Скотт Риттер.
21:48
Комментатор Фёдоров решил покинуть телевидение ради работы тренером ХК «Чайка»
Руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Фёдоров сообщил, что принял решение покинуть свой пост и перейти на работу помощника главного тренера клуба Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Чайка».
21:47
Губернатор сообщил, что в Краснодарском крае в 2022 году сняли 37 фильмов
В Краснодарском крае в 2022 году сняли 37 фильмов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
21:42
Кадыров пообещал освободить Марьинку в скором времени
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в скором времени Марьинка в ДНР будет освобождена.
21:38
«Зенит» и сборная России сыграли вничью в ретроматче в Санкт-Петербурге
Петербургский «Зенит» и сборная России по футболу сыграли вничью в ретроматче в Санкт-Петербурге.
21:32
Военная хроника: ВСУ могли принести в жертву бронегруппу с Leopard 2 ради удара в другом месте
Украинские военные могли принести в жертву бронегруппу с танками Leopard 2 на Времевском выступе ради удара на другом направлении. Об этом сообщает Военная хроника.
21:22
Балахнин: «Ростов» в сезоне-2022/23 прыгнул выше головы
Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что команда Валерия Карпина показала отличный результат в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.