Консервативная партия Великобритании во главе с премьером Риши Сунаком продолжает терять поддержку избирателей, передаёт The Guardian. Последний опрос, проведённый The Observer, показал, что тори после череды скандалов и спорных заявлений отстают от Лейбористской партии уже на 20 процентных пунктов.
Положение Консервативной партии Великобритании в рамках предвыборной кампании становится всё более тяжёлым: премьер-министра Риши Сунака обвиняют в подкупе избирателей, и последние опросы показывают существенное преимущество Лейбористкой партии, сообщает The Guardian.
По данным издания, надеясь активизировать предвыборную кампанию своей партии перед первыми теледебатами с лидером оппозиции Киром Стармером во вторник, Сунак пообещал выделить по £20 млн в рамках стратегии по повышению уровня жизни 30 британским городам.
Однако оказалось, что большинство из этих городов находятся в округах, в которых на последних выборах выиграли политики от Консервативной партии, хотя многие из традиционных оплотов Лейбористской партии, как правило, больше нуждаются в финансовой поддержке. Противники премьера обвинили его в попытке удержать голоса избирателей, а не повысить уровень жизни британцев.
Ещё одним ударом для тори The Guardian называет результаты опроса The Observer, который показал лидирование лейбористов на 20 пунктов — самый высокий показатель со времён премьерства Лиз Трасс, которое длилось всего 50 дней. Лейбористы набрали 45% голосов, а консерваторы — всего 25%. Негативно на позициях партии отразилось в том числе громкое заявление Сунака о возвращении в Великобритании воинской повинности в случае победы консерваторов.
Следственный комитет заинтересовался сообщениями о том, что певица Ольга Бузова выступила в кожаном купальнике на VK Fest в Уфе в День защиты детей. Как пишут пользователи соцсетей, в этот момент там было много несовершеннолетних.
Корреспондент RT Игорь Жданов поговорил с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым. Как сообщил офицер, бойцов перебросили на Харьковское направление, теперь российские военные приложат все усилия, чтобы довести спецоперацию до конца уже в этом году.
В Московском гольф-клубе 1 июня состоялось первое мероприятие спортивной программы Петербургского международного экономического форума — Radio Monte Carlo Golf Cup. Турнир по гольфу, прошедший при поддержке фонда Росконгресс, традиционно объединил состязания профессиональных спортсменов, мастер-классы и деловую программу.
Пророссийскую активистку «вытравили» из Германии — она жалуется на русофобию и давление властей. Елена Колбасникова, уроженка Днепропетровска, 1 июня переехала в Россию. Она рассказала RT, что оставаться в ФРГ для неё и мужа стало опасно.
У России есть средства для защиты от истребителей F-16, которые вскоре будут поставлены на Украину, эти самолёты будут сбиваться, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.