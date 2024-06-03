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Guardian: Консервативная партия Сунака теряет поддержку перед выборами в британский парламент

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Консервативная партия Великобритании во главе с премьером Риши Сунаком продолжает терять поддержку избирателей, передаёт The Guardian. Последний опрос, проведённый The Observer, показал, что тори после череды скандалов и спорных заявлений отстают от Лейбористской партии уже на 20 процентных пунктов.
Guardian: Консервативная партия Сунака теряет поддержку перед выборами в британский парламент
АР

Положение Консервативной партии Великобритании в рамках предвыборной кампании становится всё более тяжёлым: премьер-министра Риши Сунака обвиняют в подкупе избирателей, и последние опросы показывают существенное преимущество Лейбористкой партии, сообщает The Guardian. 

По данным издания, надеясь активизировать предвыборную кампанию своей партии перед первыми теледебатами с лидером оппозиции Киром Стармером во вторник, Сунак пообещал выделить по £20 млн в рамках стратегии по повышению уровня жизни 30 британским городам.
 
Однако оказалось, что большинство из этих городов находятся в округах, в которых на последних выборах выиграли политики от Консервативной партии, хотя многие из традиционных оплотов Лейбористской партии, как правило, больше нуждаются в финансовой поддержке. Противники премьера обвинили его в попытке удержать голоса избирателей, а не повысить уровень жизни британцев.
 
Ещё одним ударом для тори The Guardian называет результаты опроса The Observer, который показал лидирование лейбористов на 20 пунктов — самый высокий показатель со времён премьерства Лиз Трасс, которое длилось всего 50 дней. Лейбористы набрали 45% голосов, а консерваторы — всего 25%. Негативно на позициях партии отразилось в том числе громкое заявление Сунака о возвращении в Великобритании воинской повинности в случае победы консерваторов.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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