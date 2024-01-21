Independent: Сунак обогнал по непопулярности Джонсона

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался менее популярен среди населения, чем другие лидеры консерваторов Борис Джонсон и Джереми Корбин, приводит The Independent результаты нового опроса. Большинство британцев не одобряют плана по высылке нелегалов в Руанду, а некоторые исследования предрекают тори разгром на предстоящих выборах.

Риши Сунак обогнал по непопулярности Бориса Джонсона и Джереми Корбина на момент их ухода с поста главы консерваторов, пишет The Independent. Согласно последнему опросу IPSOS, чистый рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании составил -48, тогда как у Джонсона перед отставкой и у Корбина после провала на выборах 2019 года он равнялся -45 и -44 соответственно. Социолог IPSOS Кейран Педли предупредил, что общественное мнение может меняться, однако правящей партии, возможно, стоит задуматься о низком рейтинге их лидера перед парламентскими выборами.

По информации газеты, «по крайней мере» 29 депутатов-консерваторов направили письма с призывом вынести вотум недоверия Сунаку. Проведённый на этой неделе опрос YouGov показал, что в народном рейтинге лейбористы опережают тори на целых 27 пунктов (47% против 20%). Ранее более детальное исследование предсказало разгром Консервативной партии по примеру 1997 года, пообещав ей лишь 169 кресел в парламенте.