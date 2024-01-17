Великобритания стала заложницей своей репутации, продолжая брать на себя ответственность за происходящее в мире, что требует больших финансовых вложений, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Страна с трудом увеличивает расходы на оборону, готовясь к новым военным столкновениям.

Великобритания испытывает финансовые сложности, пытаясь сохранить имидж глобального лидера. Страна увеличивает расходы на оборону, но этого всё равно недостаточно, чтобы продолжать доминировать на мировой арене, рассказывает немецкий телеканал Das Erste. Премьер-министр Риши Сунак в палате общин оправдывал военные удары британских и американских войск по позициям хуситов, определяя их как необходимую «самооборону» в ответ на атаки на гражданские суда. Подчёркивая важность свободного товарооборота, британское правительство угрожает новыми ударами, если нападения на корабли в Красном море продолжатся.

Кристоф Прёссль, корреспондент телеканала в Лондоне, отмечает, что Британия продолжает брать на себя ответственность за происходящие в мире события, например, оказывая поддержку Украине в её противостоянии с Россией. Сообщается, что с начала конфликта британцы обучили 60 000 украинских солдат, но вмешательство в глобальные вопросы требует значительных финансовых затрат, и выделение необходимых средств становится всё более затруднительным.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в своей программной речи заявил, что настал переломный момент для оборонной политики страны. По его мнению, эпоха послевоенного миропорядка подходит к концу и вероятность начала новых войн возрастает. В связи с этим он выразил мнение о необходимости увеличения оборонного бюджета: «Правительство впервые потратило более 50 миллиардов фунтов стерлингов на оборону. В 2024 году мы планируем дополнительно увеличить расходы до 2,5 процента от ВВП».

Ситуацию осложняет состояние «загнивающего» британского ядерного арсенала, требующего срочного обновления, что связано с новыми затратами. Точные цифры не раскрываются, но становится ясно, что речь идёт о существенных суммах, пишет автор статьи.

В декабрьском докладе надзорного ведомства об оснащении британской армии отмечен дефицит в €25 млрд для поддержания систем вооружения в течение следующих десяти лет, сообщает Das Erste. С усилением глобальной напряжённости проблема оборонного бюджета становится более насущной, и Шаппс призывает страны — члены НАТО придерживаться установленной цели в 2%. Обсуждение вопросов оборонного бюджета, вероятно, станет более актуальным, если Дональд Трамп победит на выборах в США, что приведёт к ослаблению роли США в мировой политике.