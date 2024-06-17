Telegraph: в Британии распродают церкви из-за падения посещаемости и финансовых проблем

Церковь Шотландии собирается продать значительную часть своего недвижимого имущества. Представители организации называют этот шаг «болезненным», но объясняют свои действия резким сокращением числа прихожан и священнослужителей, пишет The Daily Telegraph.

Церковь Шотландии выставляет на продажу 100 исторических зданий. Её представители называют этот шаг «болезненным», но объясняют свои действия резким сокращением числа прихожан и служителей, пишет The Daily Telegraph.

В религиозной организации признали, что финансовое давление вынудило её принять «трудные» решения относительно своего будущего. Поэтому она предлагает приобрести у неё земельные участки и здания, часть которых были построены ещё в XVIII веке, отмечает издание.

Церковь заявила, что её недвижимое имущество «имеет потенциал для использования в самых разных целях» — будь то жильё, развлечения или образование. Но эксперты советуют не торопиться с покупкой зданий, поскольку она, вероятно, будет сопровождаться различными перестройками и бюрократической волокитой, которые отнимут много времени и денег.

Примечательно, что Церковь Англии также сталкивается со схожей проблемой, ежегодно закрывая около 20 церквей. Согласно переписи, менее половины населения Англии и Уэльса считают себя христианами (46%), что на 13% меньше, чем в исследовании 2011 года. Но это не сравнится с резким падением, которое наблюдается в Шотландии, где только 20% населения считают себя христианами.

Церковь Шотландии потеряла миллион прихожан с 2001 года, и, если верить статистике, большинство жителей региона теперь называют себя атеистами. Организация также приходится сталкиваться с дефицитом священнослужителей, число которых сократилось на 40% с начала третьего тысячелетия, подчёркивает The Daily Telegraph.