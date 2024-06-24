Шольц признал, что его курс по поддержке Украины не популярен на востоке Германии, и что это сказывается на рейтингах СДПГ. В отдельных регионах показатели опустились ниже 10% и существует вероятность, что осенью в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге к власти придёт АдГ. Der Spiegel сообщает, что, несмотря на такие результаты, канцлер категорически отказывается менять свою политику относительно Украины.

По оценке канцлера Германии, СДПГ и вся светофорная коалиция в Берлине переживают кризис доверия со стороны граждан. Der Spiegel сообщает, что канцлер в своё оправдание указывает на то, что правящая коалиция вынуждена иметь дело сразу с несколькими кризисами: конфликты на Украине и Ближнем Востоке, инфляция, изменение климата и многое другое.

Результатом всего этого стал подъём правых как в Европе, так и в Германии. Этот подъём «после сентябрьских земельных выборов в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии может иметь серьёзные последствия». Немецкий журнал отмечает, что во всех трёх землях правая «Альтернатива для Германии» лидирует, в то время как партия Шольца отстаёт, а в Тюрингии и Саксонии в настоящее время получила бы меньше 10% голосов.

Олаф Шольц считает перспективу возможного участия «Альтернативы для Германии» в формировании земельных правительств «угнетающей». Но одновременно высказал надежду, что этого не случится и остальные партии этого не допустят. Шольц предположил, что региональным отделениям его СДПГ нужно «определить отношение к Союзу Сары Вагенкнехт» по вопросу участия этого нового политического объединения в земельных коалициях.

На вопрос журналиста, почему «на Востоке СДПГ кое-где имеет только 7%», Шольц признался, что не всё пошло по плану. Например, на землях ,бывшей ГДР «есть много граждан, которые не согласны с тем, что мы поддерживаем Украину». И это сказалось на рейтинге его партии.

Шольц, однако, менять курс не собирается. «Даже не стоит вопрос». Шольц настаивает, что Владимир Путин «отказался от существовавшего десятилетия согласия по миру в Европе». Поэтому немецкий канцлер считает верным и дальше придерживаться своего «курса благоразумия»: сдержано поставлять оружие, но не исключать полностью мирные переговоры.