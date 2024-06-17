WSJ: выборы в Европарламент показали, насколько непопулярны западные лидеры

Выборы в Европарламент стали для избирателей возможностью выразить накопившееся недовольство и показать своим лидерам, как народ устал от их политики. Такое мнение высказал член редакционной коллегии The Wall Street Journal Джозеф Штернберг. По словам эксперта, сдвиг вправо доказывает, что европейцы не согласны с действиями своих правительств, и теперь для того, чтобы остаться у власти, им потребуется полностью пересмотреть свой курс действий.

На этой неделе в Италии на саммите G7 собралась политически потрёпанная и разбитая группа мировых лидеров, шесть из семи участников которой находятся под угрозой в политическом плане у себя дома. В их числе и Эммануэль Макрон из Франции, и Олаф Шольц из Германии, которые переживают последствия прошедших в минувшие выходные выборов в Европейский парламент, где разгневанные избиратели чётко выразили своё недовольство по поводу иммиграции и климатической политики, сдвинув этот законодательный орган вправо.

Президент Джо Байден тем временем также сталкивается с проблемами: опросы показывают, что он отстаёт от Дональда Трампа в борьбе за второй президентский срок. Извлечёт ли он уроки из судеб своих коллег-лидеров?

Член редакционной коллегии The Wall Street Journal Джо Штернберг следил за развитием событий из Лондона. Джо, как вы думаете, какое послание европейские избиратели направили политическому классу?

ДЖОЗЕФ ШТЕРНБЕРГ, член редакционной коллегии WSJ: Несколько сотен миллионов избирателей в 27 странах Европы выбирали состав парламента блока, и главной сенсацией стал сдвиг вправо. Одними из главных победителей стали традиционные правые партии — своего рода европейский эквивалент Республиканской партии США. Но также большие победы одержали политики и партии более правого толка, такие как «Национальное объединение» Марин Ле Пен во Франции или партия «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони, которая добилась очень хороших результатов в своей стране.

И вы абсолютно правы, таким образом избиратели выразили беспокойство по двум вопросам. Во-первых, Европа сталкивается с миграционным кризисом ещё с 2015 года, и, как мне кажется, избиратели дают понять, что они сыты по горло неспособностью основных политиков решить эту проблему. Кроме того, избиратели в последние годы осознали, насколько дорого им обойдётся сокращение выбросов углекислого газа на континенте ради борьбы с изменением климата, — и они больше не собираются платить по таким большим счетам. В общем, победившие партии обещали жёстко бороться с иммиграцией, а также очень, мягко говоря, нестрого относятся к вопросу о дальнейших усилиях по борьбе с изменением климата.

В частности, это повлияло на партию «зелёных» в Германии, и немецкое коалиционное правительство, в которое входят «зелёные», сейчас испытывает серьёзные проблемы. То же самое происходит и во Франции. У них не будет президентских выборов вплоть до 2027 года, однако президент Эммануэль Макрон распустил парламент, Национальное собрание, и собирается провести выборы. Довольно рискованный поступок для Макрона…

ДЖОЗЕФ ШТЕРНБЕРГ: Верно. Эти выборы в Европейский парламент часто показывают, насколько непопулярны национальные правительства. Знаете, это ведь многолетняя история, и вот она снова повторяется.

Кажется, партия Эммануэля Макрона набрала примерно в два раза меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Очевидно, что и у правительства канцлера Олафа Шольца, его администрации в Германии, большие проблемы, поскольку все три партии, входящие в его коалиционное правительство, столкнулись с проблемами, в то время как консервативные оппозиционные партии набрали на выборах много голосов.

Я думаю, посыл здесь заключается в том, что избиратели явно недовольны многими из этих политиков, которые даже изначально не были лучшим выбором. Многие из этих людей стали президентами или премьер-министрами на выборах, где избиратели не были довольны теми вариантами, которые имели. Поэтому, мне кажется, теперь европейцы требуют от своего политического класса гораздо большего, чем получают сейчас.

Дата выхода в эфир 17 июня 2024 года.