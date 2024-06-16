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Bloomberg: пари Макрона напомнило Брюсселю референдум по выходу Великобритании из ЕС

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В Евросоюзе проводят параллели между предстоящими выборами в парламент Франции и голосованием по выходу Соединённого Королевства из ЕС в 2016 году, указывает Bloomberg. Желая решить внутренние проблемы, Макрон и Кэмерон пошли на рискованный и ненужный шаг, однако полномасштабный кризис в центре Европы представляет ещё большую угрозу для блока.
Bloomberg: пари Макрона напомнило Брюсселю референдум по выходу Великобритании из ЕС
AP

Решение Макрона провести досрочные выборы в парламент заставляет европейских политиков вспомнить о том, как Соединённое Королевство выходило из Евросоюза, пишет Bloomberg. Президента Франции сравнивают с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном: оба они — уверенные в себе лидеры, которых осаждают правые популисты, — пошли на рискованное и ненужное голосование, чтобы решить внутренние проблемы.

Последнее десятилетие ЕС в основном разбирался с последствиями референдума в Великобритании. Полномасштабный кризис во Франции может представлять ещё большую угрозу для блока, потому что разразится прямо в центре еврозоны. В Брюсселе эти опасения стали главной темой для разговоров и уже отразились на финансовых рынках, обвалив французские гособлигации.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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