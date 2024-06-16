Bloomberg: пари Макрона напомнило Брюсселю референдум по выходу Великобритании из ЕС

03:06
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Тверской улице в Москве
Авария произошла на Тверской улице в Москве, где столкнулись сразу несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
02:42
Сунак: мир на Украине должен быть установлен на приемлемых для Киева условиях
Установление «прочного мира» на Украине должно происходить на приемлемых для Киева условиях. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
02:30
Медведчук: Украину может ждать череда референдумов о воссоединении с Россией
Отказ Киева от предложений российского лидера Владимира Путина может спровоцировать новую череду референдумов о воссоединении Украины с Россией.
02:17
Трамп пообещал положить конец выплатам Киеву в случае избрания президентом
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что положит конец «бесконечным» выплатам Украине в случае его переизбрания главой Белого дома.
02:07
Проект коммюнике: мир на Украине требует вовлечения всех сторон
Участие и диалог всех сторон необходимы для достижения мира на Украине. Об это говорится в проекте коммюнике швейцарской конференции по Украине.
01:43
Марши «Нового народного фронта» против правых прошли в 150 коммунах Франции
Члены альянса левых партий приняли участие в маршах против правых, которые прошли в 150 коммунах по всей Франции. Демонстрантов объединил лозунг «За «Новый народный фронт».
01:32
Взрывы прогремели в районе Полтавы на севере Украины
Взрывы раздались в районе города Полтавы, расположенного на севере Украины. Информацию об этом приводит украинское издание «СТРАНА.ua».
01:27
Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в шести регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
01:23
Reuters: коммюнике саммита по Украине содержит тезис о контроле Киева над ЗАЭС
Проект коммюнике проходящей в Швейцарии конференции по Украине включает тезисы о контроле Киева над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
01:09
СЕНТКОМ: иранский фрегат не ответил на сигнал бедствия с украинского судна
Иранский фрегат Jamaran оставил без ответа сигнал бедствия, поступивший с атакованного хуситами украинского судна Verbena. С заявлением об этом выступило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).
00:58
Кнороз — об отстранении от Олимпиады: конечно, боль остаётся
Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз призналась, что боль по поводу отстранения российских легкоатлетов от Олимпийских игр до сих пор не улеглась.
00:50
Спаллетти — самый возрастной тренер Италии в истории Евро
Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером сборной Италии в истории чемпионата Европы по футболу.
00:47
Президент Кубы прибыл в порт Гаваны, где стоят корабли ВМФ России
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в порт Гаваны, где стоят корабли Военно-морского флота России.
00:39
Metaratings: «Жирона» интересуется Сперцяном
«Жирона» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
00:39
Депутат Госдумы: слова Макрона о неучастии НАТО в войне с Россией — лицемерные
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о неучастии стран НАТО в войне против России являются фальшивыми и лицемерными. Такую точку зрения высказал депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.
00:29
ВСУ за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Вооружённые силы Украины за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.
00:25
Худайбердиева — о слухах про роман Щербаковой с футболистом: надеюсь, ты хотя бы заработал
Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева прокомментировала слухи о романе олимпийской чемпионки Анны Щербаковой с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым.
00:22
Путин: мусульманские организации вносят вклад в единение народа России
Мусульманские организации вносят вклад в единение народа России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
00:10
Путин: медработники проявляют лучшие качества в зоне СВО
Медицинские работники проявляют свои лучшие качества в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
00:10
Россияне завоевали 38 золотых медалей в третий день Игр БРИКС
Российские спортсмены завоевали 38 золотых медалей в третий соревновательный день Игр БРИКС.
23:57
Некоторые делегации на конференции по Украине выкрикивали бандеровские лозунги
Главы некоторых делегаций на украинской конференции в Швейцарии вслед за премьером Канады Джастином Трюдо выкрикивали бандеровские лозунги при съёмке группового фото.
23:55
Гол Бареллы помог Италии победить Албанию в матче группового этапа Евро-2024
Сборная Италии победила команду Албании в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
23:47
Президент Чехии призвал вернуть на Украину подлинный мир
Президент Чехии Петр Павел призвал вернуть на Украину подлинный мир вместо иллюзии.
23:37
Загитова прокомментировала падение на музыкальной премии
Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала своё выступление на премии МУЗ-ТВ в дуэте с певицей Люсей Чеботиной.
23:29
«Военная хроника» сообщила о прилётах по аэродрому Миргород
«Военная хроника» сообщила о попадании ракет по аэродрому Миргород на Украине.
23:20
Хуситы сообщили о крушении атакованного ими судна Verbena в Аденском заливе
Хуситы сообщили, что атакованный ими корабль Verbena пошёл ко дну в Аденском заливе.
23:19
«Матч ТВ»: Касаткина и Павлюченкова могут не сыграть на Олимпиаде в Париже
Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова могут пропустить Олимпийские игры в Париже.
23:12
МИД Мексики: Россию должны включить в переговоры о мире на Украине
Россия должна быть включена в переговоры о мирном урегулировании на Украине, заявили в МИД Мексики.
23:05
Президент ФИФА заявил о необходимости применения санкций к игрокам, делающим ставки
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об игроках, которые делают ставки на матчи.
22:54
Первая партия лекарства от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот
В Минздраве России сообщили о выходе в гражданский оборот первой партии препарата от болезни Бехтерева.
22:51
Легкоатлетка Макаренко: допущенным к Олимпиаде россиянам можно только позавидовать
Бегунья Кристина Макаренко высказалась о россиянах, которые допущены к Олимпийским играм в Париже.
22:38
МИД Саудовской Аравии: переговоры по Украине нуждаются в участии России
Любой мирный процесс по урегулированию ситуации на Украине требует участия России, заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
22:34
Украинский боксёр восхитился россиянином Бетербиевым
Украинский боксёр Александр Гвоздик ответил на вопрос о силе удара бывшего соперника, россиянина Артура Бетербиева.
22:22
В Москве возбудили уголовное дело после отравления десяти человек
Уголовное дело возбудили после отравления десяти человек в Москве, заявили в столичном главке СК России.
22:21
Италия забила два гола Албании на Евро за пять минут
Италия повела в счёте в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу с Албанией.
22:14
Филиппо: в НАТО встретили предложение России о мире провокацией
Российская инициатива о мирном урегулировании на Украине была встречена провокацией со стороны НАТО, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
22:06
Албанец Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро
Сборная Албании вышла вперёд в матче группового этапа Евро-2024 с командой Италии.
21:56
Фигуристка Радионова и футболист Кучаев стали родителями
Фигуристка Елена Радионова сообщила о рождении ребёнка.
21:54
В Белгороде объявили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в регионе.
21:48
Bloomberg: французскую Orano могут лишить права добывать уран в Нигере
Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano SA может быть лишена права добывать уран на одном из крупнейших мировых месторождений Имурарен в Нигере.
21:39
Симон первым из вратарей отстоял на ноль на Евро-2024
Вратарь сборной Испании Унаи Симон стал первым, кто отстоял на ноль на чемпионате Европы по футболу.
21:28
RS: швейцарская конференция покажет нежизнеспособность плана Зеленского
Мирная конференция по Украине в Швейцарии заведомо провальная и только укрепит нежизнеспособность «мирного плана» Владимира Зеленского.
21:25
Мората вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы
Нападающий сборной Испании Альваро Мората стал автором одного из голов в матче группового этапа Евро-2024 с Хорватией.
21:11
В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые вызвали случаи ботулизма в Москве
В Роспотребнадзоре призвали москвичей не употреблять в пищу некоторые продукты, которые вызвали случаи ботулизма в столице.
21:11
Россиянок дисквалифицировали в эстафете 4 × 100 м на Играх БРИКС
Женскую сборную России дисквалифицировали в эстафете 4 × 100 м на Играх БРИКС за нарушения правил при передаче палочки.
21:02
МИД Турции: конференция по Украине была бы более результативна с Россией
Украинская конференция в Швейцарии могла бы стать результативнее при участии России, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на саммите в Бюргенштоке.
20:56
Испания разгромила Хорватию в матче группового этапа Евро-2024
Сборная Испании победила команду Хорватии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу.
20:49
Семейная пара погибла в Донецке на пороге дома при обстреле ВСУ
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели семейной пары при обстреле Донецка со стороны ВСУ.
20:45
Арбитр отменил гол Хорватии в ворота Испании в матче Евро
Главный арбитр матча группового этапа Евро-2024 Майкл Оливер отменил гол сборной Хорватии в ворота Испании.
20:38
Венгерский нападающий Адам стал звездой соцсетей после игры Евро со Швейцарией из-за веса
Венгерский нападающий Мартин Адам стал популярен в социальных сетях после матча группового этапа чемпионата Европы.