Politico: Макрон теряет уверенность — новый парламент может лишить Киев помощи

Президент Франции Эммануэль Макрон воспринял близко к сердцу поражение своей партии на выборах в Европарламент и объявил о досрочных выборах в Нацсобрание, рассказывает Politico. Такой шаг может лишить Украину французской помощи: несмотря на все заверения президента, бюджет страны одобряет парламент, большинство кресел которого могут получить в ультраправой партии Ле Пен.
На саммите «Большой семёрки» Макрон улыбался и перебрасывался шутками с мировыми лидерами, однако его обычная уверенность испарилась, пишет Politico. В интервью журналистам он подчеркнул, что воспринял поражение своей партии на выборах в Европарламент близко к сердцу.
«Конечно, для меня это было ударом, — заявил глава Франции. — Так что я подумал, что нам точно надо ещё раз попросить французов прояснить свой выбор и показать, что мы их услышали». Следуя этой логике, Макрон сразу объявил о проведении досрочных парламентских выборов, что вызвало недовольство в его собственной партии.
Французский лидер также решительно опроверг предположения, что роспуск парламента повлияет на поддержку Парижем нового пакета помощи Украине, о котором договорились на саммите. Он напомнил, что внешняя политика находится в ведении президента. При этом вопросы по бюджету и предоставлении помощи Киеву во Франции зависят от голосования в Национальном собрании, большинство кресел в котором, как предполагается, займёт ультраправая партия Ле Пен.
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