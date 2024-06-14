Politico: Макрон теряет уверенность — новый парламент может лишить Киев помощи

Президент Франции Эммануэль Макрон воспринял близко к сердцу поражение своей партии на выборах в Европарламент и объявил о досрочных выборах в Нацсобрание, рассказывает Politico. Такой шаг может лишить Украину французской помощи: несмотря на все заверения президента, бюджет страны одобряет парламент, большинство кресел которого могут получить в ультраправой партии Ле Пен.

На саммите «Большой семёрки» Макрон улыбался и перебрасывался шутками с мировыми лидерами, однако его обычная уверенность испарилась, пишет Politico. В интервью журналистам он подчеркнул, что воспринял поражение своей партии на выборах в Европарламент близко к сердцу.

«Конечно, для меня это было ударом, — заявил глава Франции. — Так что я подумал, что нам точно надо ещё раз попросить французов прояснить свой выбор и показать, что мы их услышали». Следуя этой логике, Макрон сразу объявил о проведении досрочных парламентских выборов, что вызвало недовольство в его собственной партии.

Французский лидер также решительно опроверг предположения, что роспуск парламента повлияет на поддержку Парижем нового пакета помощи Украине, о котором договорились на саммите. Он напомнил, что внешняя политика находится в ведении президента. При этом вопросы по бюджету и предоставлении помощи Киеву во Франции зависят от голосования в Национальном собрании, большинство кресел в котором, как предполагается, займёт ультраправая партия Ле Пен.