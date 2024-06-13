Шесть «хромых уток» и Джорджа Мелони — Politico о саммите G7 в Италии

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11:30 Синхронистка Колесниченко принесла России первое золото на Играх БРИКС Синхронистка Светлана Колесниченко завоевала первую золотую медаль сборной России на Играх стран БРИКС.

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