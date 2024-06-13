WP: над беспокойным саммитом G7 в Италии будет витать «призрак возвращения Трампа»

Атмосфера на предстоящей встрече «Большой семёрки» обещает быть крайне напряжённой, утверждает The Washington Post. Европа, не успевшая отойти от сокрушительной победы правых на выборах в Европарламент, теперь ещё больше будет беспокоится о возможном возвращении в Белый дом Трампа.

Когда Джо Байден прибудет в Италию на свой последний саммит G7 в качестве президента, его ожидает напряжённая встреча с «взволнованными союзниками», пишет The Washington Post. Только что пережившие неожиданную победу правых и крайне правых партий, теперь они ещё больше опасаются, что вслед за Европой радикальные изменения коснутся и США.

«Призрак возвращения Трампа» заставляет европейцев размышлять о том, сможет ли Старый Свет справиться со своей обороной самостоятельно, без поддержки Вашингтона, если победу на выборах в США одержит республиканец. Как отмечает издание, на сегодняшний день европейские лидеры не могут быть уверены в будущем, «в котором они, возможно, не смогут так сильно полагаться на американскую поддержку и должны будут постоять сами за себя».

«Тень Трампа действительно нависла над G7, но она же их и подстегнула», — утверждает старший научный сотрудник лондонского аналитического центра Армида ван Рий. По её словам, несмотря на то что Европа рискует остаться без своего главного «защитника», для неё это отличный шанс побороть зависимость от США и начать полагаться на свои силы.