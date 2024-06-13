WP: над беспокойным саммитом G7 в Италии будет витать «призрак возвращения Трампа»

04:04
Дело против следователей о рекордных взятках поступило в суд Балашихи
Дело двух следователей СК, обвиняемых в получении рекордной взятки в более чем в 2,7 тысячи биткоинов, поступило в Балашихинский городской суд Московской области.
03:43
Козлов: результаты расследования прорыва дамбы в Орске будут в конце июня
Комиссия уже изучила обстановку на месте прорыва дамбы в Орске Оренбургской области, сейчас идёт анализ собранной информации, подведение итогов расследования ожидается в конце июня.
03:24
Rudaw: сильный пожар вспыхнул на складе НПЗ в Ираке
Сильный пожар вспыхнул на складе нефтеперерабатывающего завода в иракской провинции Эрбиль.
03:18
Саудовский кронпринц отказался от участия в саммите G7
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отказался от участия в саммите G7, который пройдёт на итальянском курорте Борго Эньяция в области Апулия.
03:04
Kiro 7: в здании ФБР в Сиэтле задержали женщину, приставившую пистолет к груди
Сотрудники американских правоохранительных органов задержали женщину, которая вошла в здание ФБР в Сиэтле и приставила пистолет к своей груди.
03:01
Актриса из «Мажора» Самойлова умерла на 46-м году жизни
Актриса театра и кино, известная по сериалу «Мажор-2» Гала Самойлова умерла в Петербурге на 46-м году жизни.
02:57
МТС: мощнейшая за год DDoS-атака велась одновременно из Турции, Испании и Польши
Мощнейшая за год DDoS-атака на сеть МТС велась одновременно из Турции, Испании, Польши, Эквадора и Китая.
02:36
Милей примет участие только в первом дне саммита по Украине в Швейцарии
Президент Аргентины Хавьер Милей примет участие только в первом дне конференции по Украине в Швейцарии.
02:21
США заявили о повреждениях плывшего из России греческого судна после атаки хуситов
Американские военные утверждают, что правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало и серьёзно повредило греческое торговое судно, которое следовало из России.
01:58
ХАМАС позитивно отреагировало на последнее предложение об урегулировании в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что позитивно отреагировало на последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников, озвученное президентом США Джо Байденом.
01:47
Маск предложил признать ряд украинских НПО террористическими организациями
Предприниматель Илон Маск приветствовал инициативу конгресса США лишить американского финансирования украинские неправительственные организации, составляющие чёрные списки граждан США, и предложил признать их террористическими формированиями.
01:37
РИА Новости: в России обсуждают создание госструктуры по кибербезопасности
Создание отдельной государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности, обсуждается в России.
01:28
SPA: Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман провёл встречу в Джидде с Владимиром Зеленским.
01:14
Антонов: мировое большинство хочет укреплять сотрудничество с Россией
Мировое большинство не только не поддерживает антироссийские санкции США и коллективного Запада, но и демонстрирует готовность укреплять сотрудничество с Москвой по самому широкому кругу вопросов.
01:09
Антонов — о новых санкциях: Россия ответит на навязываемую Штатами конфронтацию
Россия ответит на навязываемую Соединёнными Штатами конфронтацию, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
00:53
Британия предоставляет Украине пакет помощи на сумму до $309 млн
Великобритания предоставляет пакет помощи Украине на сумму до $309 млн.
00:46
ЦБ принял решение с 13 июня приостановить торги гонконгским долларом
Центробанк приостанавливает торги гонконгским долларом и изменяет время начала торговой сессии на Мосбирже.
00:39
Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией
Буферная зона на границе Польши с Белоруссией вводится с 13 июня.
00:19
Полиция в Калужской области ищет устроившего стрельбу рядом с Оптиной пустынью
Полиция ищет мужчину, устроившего стрельбу недалеко от монастыря Оптина пустынь в Калужской области.
00:18
МИД: всё, что сегодня делает НАТО, является подготовкой к столкновению с Россией
Замглавы российского МИД Александр Глушко заявил в интервью «Известиям», что все сегодняшние действия НАТО являются подготовкой к возможному столкновению с Россией.
00:13
В ГД внесут проект о праве работника получать на руки зарплату не меньше МРОТ
В Госдуме предложили прописать в законодательстве такую норму, чтобы работник получал зарплату на руки не меньше минимального размера оплаты труда.
00:09
Байден прибыл в Италию на саммит G7
Президент США Джо Байден прибыл в Италию на саммит G7.
00:07
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку.
00:01
«СТРАНА.ua»: командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы выступлений с командованием
Командиров ВСУ обязали согласовывать тезисы публичных выступлений, интервью и публикаций в блогах с Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.
00:01
В Госдуме призвали в жару регулярно контролировать давление сотрудников в офисе
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно проверять жизненные показатели сотрудников из группы риска во время экстремальной жары. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова есть в распоряжении RT.
00:00
Карвахаль надеется, что Мбаппе неудачно выступит на Евро-2024
Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль высказался о новом партнёре по клубу, французском форварде Килиане Мбаппе.
23:54
Посол: объём торговли между Россией и Пакистаном в 2023 году превысил $1 млрд
Объём двусторонней торговли между Россией и Пакистаном в 2023 году превысил $1 млрд.
23:47
Журова назвала бесчеловечной просьбу НОК Украины отстранить трёх россиянок от ОИ
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала просьбу НОК Украины отстранить от Олимпиады 2024 года трёх российских борцов — Динару Кудаеву, Ольгу Хорошавцеву и Наталью Малышеву.
23:42
Пострадавшая при стрельбе у монастыря в Калужской области — иконописец
Женщина, пострадавшая в результате стрельбы недалеко от Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области — иконописец.
23:36
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Белгородском районе
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
23:33
Рейс «Флориды» в Эдмонтон на матч финала Кубка Стэнли задерживается из-за муссона
Самолёт «Флорида Пантерз» в Эдмонтон на третий матч финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» задерживается из-за муссона.
23:33
Херш: приглашение России на юбилей высадки в Нормандии отменили из-за США
Россию не позвали на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии по настоянию США, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на американского чиновника.
23:25
AFP: G7 одобрили выделение Киеву $50 млрд за счёт замороженных активов России
Страны G7 договорились до конца года выделить Украине $50 млрд за счёт замороженных активов России.
23:17
Посол Степанов: Россия не считает Канаду угрозой в Арктике
Россия не считает Канаду угрозой в Арктике, но отреагирует, если Оттава возьмёт курс на милитаризацию региона.
23:16
Решения VAR на Евро-2024 будут подробно объясняться на экранах стадионов
Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти рассказал, как решения VAR будут объясняться на стадионах на чемпионате Европы 2024 года в Германии.
23:10
СК возбудил дело после ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае
Следователи возбудили дело по факту ДТП с рейсовым автобусом с 12 пострадавшими на трассе Березники — Пермь.
23:06
Матч между Хачановым и Вукичем в Хертогенбосхе будет доигран 13 июня
Матч второго круга на турнире ATP 250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) между российским теннисистом Кареном Хачановым и австралийцем Александаром Вукичем остановлен.
22:58
SberCIB: санкции США не повлияют на курс рубля в среднесрочной перспективе
Новые санкции США не должны повлиять на курс рубля в среднесрочной перспективе.
22:51
Дзюба выложил фото в костюме Человека-паука в День России
Российский нападающий Артём Дзюба в необычном образе отметил День России.
22:45
Неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой
Неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь под Калугой, пострадала женщина.
22:42
РИА Новости: у брата артиста Галкина прошли обыски
У брата признанного в России иноагентом артиста Максима Галкина* Дмитрия прошли обыски.
22:38
МОК отслеживает соцсети российских спортсменов для допуска на ОИ-2024
Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл сообщил, как организация проверяет российских спортсменов для допуска на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
22:33
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области.
22:27
Опасность атаки БПЛА объявили в Белгородской области
Опасность атаки беспилотников объявили в Белгородской области.
22:26
BBC: в Германии опасаются срыва матча Евро-2024 между Сербией и Англией
Власти Германии отмечают высокий риск неприятных инцидентов на матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Сербии и Англии.
22:22
ВКС России нанесли удары по десяти базам боевиков в Сирии
ВКС России нанесли удары по десяти местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах в провинциях Дейр-эз-Зор и Хомс в Сирии.
22:13
В Ереване 17 полицейских пострадали во время столкновений у здания парламента
В Армении 17 полицейских получили травмы во время столкновений у здания парламента.
22:10
Месси — о словах Мбаппе: все мечтают стать чемпионами мира, а не Европы
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на слова французского форварда Килиана Мбаппе о сложности выиграть чемпионат Европы.
22:05
Daily Mail: США грозит цунами высотой 30 метров
Соединённым Штатам угрожает девятибалльное землетрясение и цунами высотой 30 м, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование учёных.
21:55
Экс-офицер США Крапивник: у «Азова» всегда было американское оружие
Соединённые Штаты вооружали «Азов»* с самого начала конфликта, но только сейчас стали говорить об этом. Как напомнил экс-офицер армии США Станислав Крапивник, с бойцами террористической организации общались, в частности, американские сенаторы США Линдси Грэм и Джон Маккейн.