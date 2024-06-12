Redacted: НАТО готовится к полномасштабной войне

У недавней атаки ВСУ на объекты российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении был один примечательный момент: эти выбранные НАТО цели не использовались против Украины, отметил ведущий YouTube-канала Redacted Клейтон Моррис. По его словам, этот инцидент говорит о том, что Североатлантический альянс готовится к полномасштабной войне с Россией.

КЛЕЙТОН МОРРИС, ведущий подкаста Redacted: Прямо сейчас на наших глазах перекраивается глобальный миропорядок, и Вашингтон отчаянно пытается удержать власть. Грядёт что-то очень серьёзное и стоит внимательно следить за ситуацией. Сегодня нам нужно обсудить примерно пять важных новостей, которые могут иметь далекоидущие последствия для западных держав. Я также расскажу вам о крайне странном шаге НАТО, который не освещается ни одним ведущим СМИ, и это очень тревожный звоночек.



Начнём с того, что приближается к западному полушарию: в пятницу президент России Владимир Путин направил огромную флотилию* военных кораблей в сторону Кубы, то есть, буквально к берегам штата Флорида.



ЛИЛАНД ВИТТЕРТ, ведущий NewsNation: Этим утром российские военные корабли взяли курс на Кубу. Если помните, такое уже происходило в 1960-х, когда случился Карибский кризис – сущий пустячок. И всё это спустя считанные дни после заявления Владимира Путина о том, что Россия может поставлять оружие субъектам, которые будут наносить удары по западным целям вследствие поддержки этими странами Украины.



КЛЕЙТОН МОРРИС: В начале следующей недели, с острова Ки-Уэст в штате Флорида можно будет увидеть в бинокль нечто подобное. Да, российские военные корабли проведут крупномасштабные учения и зайдут в порт Гаваны – прямо по соседству с США! Как вообще до этого дошло? Некомпетентность и несостоятельность американского руководства — вот как! Именно поэтому мы теперь стоим на пороге нового Карибского кризиса. Да-да, российские атомные подводные лодки, вооружённые крылатыми ракетами эсминцы, способные с легкостью нанести удар по американским городам, и боевые корабли, на фоне которых наши, по современным меркам, выглядят старьём. Просто взгляните на карту.



МОЛЛИ ГАМБХИР, ведущая WION: Это Гавана, где будет находиться российская флотилия, а это Майами – ближайший американский город. По воздуху между этими городами едва ли 366 километров. Как мы рассказывали ранее, дальность действия ракет «Циркон» составляет до 1000 километров, то есть, они способны долететь вплоть до Южной Каролины.



КЛЕЙТОН МОРРИС: При этом в США вы, скорее всего, вообще не слышали об этом в новостях, поскольку там не хотят, чтобы вы об этом знали. Как пишет в своём комментарии Дениз: «И что самое безумное здесь в США – в новостях об этом ни слова». Совершенно верно. Всё именно так. Потому что они это скрывают. Но это не всё, что они скрывают. Дальше – больше.



На этой неделе президент Байден посетил Нормандию, чтобы почтить память наших ветеранов, участвовавших в высадке в Европе, и, по сути, выдал плагиат аналогичной речи Рональда Рейгана, которую тот произнёс там же – на мысе Пуэнт-дю-Ок. В ходе мероприятия Байден вновь заявил о своей любви к Украине и сказал Зеленскому, чтобы тот не беспокоился — новые американские вооружения и деньги не за горами, так что они смогут продолжать использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по российским объектам на территории России.



Однако никто не говорит о том, какие цели в России выбирает НАТО для ударов. Журналист Брэндон Смит обнаружил нечто ошеломительное, и, кстати, крайне подозрительное, из чего напрашивается вывод, что блок планирует что-то очень серьёзное в отношении России. На территории России по воле НАТО были атакованы две разных радиолокационных станции. «Ну и что, – скажете вы. – Кому какое дело?» Но это не какие-то случайные РЛС.



Как пишет Брэндон Смит: «Российские загоризонтные РЛС способны обнаруживать цели на расстоянии как минимум 6000 миль* — их реальные характеристики засекречены — и предназначены конкретно для отслеживания баллистических ракет на больших высотах. В их задачи не входит обнаружение летящих на малых высотах крылатых ракет средней дальности ATACMS и беспилотников. То есть, две станции, которые были уничтожены* украинскими вооружениями, представляли собой систему раннего предупреждения о ядерном ударе». Очень странно.



Но странности на этом не заканчиваются. Эти выбранные НАТО цели даже не использовались против Украины. А именно: во-первых, они служат для предупреждения о ядерных атаках, но Украина не располагает ядерным оружием; а, во-вторых, это стационарные радиолокационные станции, не передвижные. Во время удара они были развёрнуты таким образом, чтобы контролировать южную часть России, юг, и вообще не охватывали Украину. Вот их зона охвата на карте. Поэтому повторюсь, они не служили никакой стратегической цели на Украине. Если, конечно, дело вовсе не в Украине. И если это осознать, начинаешь понимать, к чему всё идёт. Они готовятся к полномасштабной войне! Вот, что они делают.



* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)



Дата публикации 09 июня 2024 года.