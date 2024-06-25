Das Erste: ЕС обсуждает принятие Украины, но путь им предстоит ещё долгий

Евросоюз впервые начал переговоры о возможном включении в свой состав страны, находящейся в состоянии вооружённого конфликта, отмечает Das Erste. Однако до окончания военных действий принятие Украины в ЕС исключено, не говоря уже о том, что ей всё ещё необходимо провести огромное количество реформ. Кроме того, для начала сама Европа должна решить вопрос о распределении финансов в Евросоюзе.

Впервые за долгую историю расширения ЕС переговоры о вступлении ведутся со страной, находящейся в разгаре вооружённого конфликта, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Некоторые главы государств и правительств поначалу сочли это невозможным и совершенно немыслимым. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с самого начала горячо поддерживала Украину на пути в ЕС.

Однако до начала первого раунда переговоров стране предстоит завершить начатые реформы. Правовые акты ЕС, в соответствие с которыми Украина должна привести все свои акты, содержат около 100 тыс. страниц. По содержанию правовые тексты варьируются от демократических основ, таких как свобода мнений и защита меньшинств, до практических повседневных вопросов, таких как безопасность продуктов питания и потребительское право. Большинству новых членов потребовалось много лет, чтобы сделать это, причём между подачей заявления и приёмом часто проходит более десяти лет.

Но даже если Украине удастся провести реформы очень быстро — в Киеве говорят о нескольких годах, — вступление в ЕС до окончания войны в Брюсселе исключено, потому что тогда ЕС станет участником войны. Есть и ещё одна проблема, которую необходимо решить до окончательного вступления, и сделать это могут только сами европейцы путём реформ: финансы. По подсчетам Немецкого экономического института, при сохранении нынешних правил перераспределения средств Украина могла бы получить до 17% бюджета.

Одной из причин этого является существующая система сельскохозяйственных субсидий для больших пахотных площадей, которых у Украины больше, чем у любой другой страны-члена ЕС. Такое перераспределение в сторону Украины, которое в Брюсселе также до сих пор считалось неоспоримым, вряд ли будет принято нынешними странами-получателями. А дискуссия о распределении кусков пирога — будет ли больше маленьких кусков или пирог станет больше? — ещё даже не начиналась.