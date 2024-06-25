Удары ВСУ по российским гражданским объектам – предсказуемый шаг после того, как США разрешили использовать ATACMS в обстрелах России, заявил полковник швейцарской разведки в отставке Жак Бо в интервью Sud Radio. Удивление вызывает то, что Запад не попытался надавить на Киев, который обещал не бить по мирному населению.

Обстрелы гражданских объектов Севастополя американскими ракетами — предсказуемое продолжение украинской стратегии, считает полковник швейцарской разведки в отставке Жак Бо. В эфире Sud Radio он отметил, что и Россия, и Запад ожидали такого шага: радиус действия ATACMS не позволяет Киеву уничтожать военные объекты на российской территории. Неслучайно Москва возмутилась тем, что Вашингтон разрешил использовать своё оружие для ударов по России.

Удивление вызывает то, что союзники не приняли никаких мер, хотя знали о планах ВСУ нарушить данное Украиной обещание, указывает Жак Бо. Он напоминает, что кассетные боеприпасы поставлялись, чтобы остановить продвижение российской пехоты, а не для обстрела мирных жителей. По его мнению, такой подход идёт вразрез с желанием Украины «освободить» полуостров.

Снятие ограничений на удары по России показывает, что Запад в отчаянии из-за неудач Киева, подчёркивает экс-полковник. Он признаёт: что бы ни говорили западные СМИ, военное преимущество сейчас на стороне России.