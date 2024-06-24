Reuters: Россия пообещала ответить на удар американскими ракетами по Крыму

Москва обвинила Вашингтон в атаке на Севастополь, во время которой ВСУ использовали американские ракеты ATACMS. Более того, российские власти официально предупредили США, что собираются предпринять ответные действия, пишет Reuters.

Кремль напрямую обвинил Соединённые Штаты в нападении ВСУ на Севастополь с использованием американских ракет ATACMS, в результате чего погибли по меньшей мере четверо, в том числе двое детей, и получил ранение 151 человек. Москва также официально предупредила Вашингтон, что этот инцидент не останется без последствий, сообщает Reuters.

Украинский конфликт привёл к крупнейшей конфронтации между Россией и Западом со времён Карибского кризиса. Но прямое обвинение США в смертельном нападении на Крым — это новый шаг в растущей напряжённости между сторонами, отмечает агентство.

Москва заявила, что Вашингтон поставил оружие, а американские военные специалисты собирали данные и выбирали цели для ракет. При этом ни Украина, ни США не прокомментировали нападение, обращает внимание Reuters.

МИД РФ вызвал на ковёр посла США Линн Трейси, где ей предъявили обвинения в том, что Вашингтон «ведёт гибридную войну против России и фактически стал стороной конфликта». Ей сообщили, что нападение «не останется безнаказанным» и «ответные меры обязательно последуют», утверждается в статье.

После того, как США разрешили Украине использовать некоторые американские системы против России, Кремль послал несколько сигналов о том, что он рассматривает это как серьёзное обострение ситуации. В частности, Владимир Путин заявил, что Москва может поставить оружие КНДР, что, по его мнению, станет зеркальным ответом на военную помощь, которую Запада оказывает ВСУ.