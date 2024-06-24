Reuters: Россия пообещала ответить на удар американскими ракетами по Крыму
Кремль напрямую обвинил Соединённые Штаты в нападении ВСУ на Севастополь с использованием американских ракет ATACMS, в результате чего погибли по меньшей мере четверо, в том числе двое детей, и получил ранение 151 человек. Москва также официально предупредила Вашингтон, что этот инцидент не останется без последствий, сообщает Reuters.
Украинский конфликт привёл к крупнейшей конфронтации между Россией и Западом со времён Карибского кризиса. Но прямое обвинение США в смертельном нападении на Крым — это новый шаг в растущей напряжённости между сторонами, отмечает агентство.
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