Flavio von Witzleben Оригинал

Карин Кнайсль: «ЕС всё меньше отличается от НАТО», и это будет проблемой для переговоров России и Украины

Материал представлен в переводе ИноТВ
На Западе отмечают ужесточение условий России по Украине, пишут о требованиях «капитуляции Украины». Но экс-глава МИД Австрии, Карин Кнайсль считает, что новый мирный план Путина лишь отображает уже свершившиеся факты. В интервью Флавио фон Вицлебену она указывает, что реальной проблемой неизбежных мирных переговоров могут стать не условия России по границе, а желание Киева и Брюсселя втянуть Украину в ЕС, который «всё меньше отличается от НАТО».

ФЛАВИО ФОН ВИЦЛЕБЕН, журналист: Госпожа Кнайсль, как вы оцениваете это мирное предложение российского президента? Для вас это прежде всего рациональные, понятные пункты? Или всё же, как сейчас пишут в западной прессе и как сказал, например, Олаф Шольц: «это предложение является полной капитуляцией Украины». Как вы это оцениваете, госпожа Кнайсль?

КАРИН КНАЙСЛЬ, экс-глава МИД Австрии: Сегодня у нас другой военный fait accompli*, то есть свершившийся факт. И в этом аргументация России понятна, потому что, прежде всего, доверие к переговорным решениям было полностью подорвано после провала Минских соглашений. Таким образом, Россия сегодня не хочет возвращаться к статус-кво, существовавшему после Минска в мае, июне 2014 года. Об этом не стоит и заикаться, об этом не может быть и речи. Отношения доверия не просто пошатнулись, а скорее разрушены.

Хочу ещё раз напомнить высказывание бывшего канцлера Ангелы Меркель, которая сказала: «Да, Минск должен был в первую очередь выиграть время для Украины». Её нужно было перевооружить. Это значит, что к Минску уже не вернутся. Речь сейчас идёт о свершившихся военных фактах, и они выглядят так: российская армия удерживает эти новые регионы**, вошедшие в состав Российской Федерации, и да, они удержат их в военном отношении.

А как будут выглядеть демилитаризация, буферные зоны и так далее, можно обсуждать. (Что касается. — ИноТВ) вопроса о вступлении в ЕС, о вступлении в НАТО и так далее... Помню, из Москвы всегда говорили: «Нас не волнует вступление в ЕС, мы не будем в это вмешиваться, мы просто не хотим, чтобы они были частью НАТО».

Но в качестве сноски я хотела бы отметить, что сегодня мы больше не можем проводить различие между ЕС и НАТО. Да, это также погибель для нейтральных стран, таких как Австрия. Ирландия и Мальта — три страны, де-юре остающиеся нейтральными. И поэтому вопрос о вступлении в ЕС, вероятно, станет более важным. Хотя он проталкивается, конечно, Украиной, а также Еврокомиссией. Но я больше не вижу никакой разницы между ЕС и НАТО.

Дата публикации 23 июня 2024 года.

* С французского «свершившийся факт». Немецкое выражение, заимствованное из французского, означающее ситуацию, в которой возврат в исходное состояние невозможен (прим. ИноТВ).

** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).

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Flavio von Witzleben Германия Европа
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