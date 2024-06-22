Responsible Statecraft: Владимир Путин ужесточил свою позицию после саммита в Швейцарии

Украина не смогла получить поддержки своего мирного плана от важных стран Глобального Юга. Дипломатический обозреватель Responsible Statecraft отмечает, что результатом саммита стало и то, что Владимир Путин ужесточил требования к Киеву. В то же время политолог Анатоль Ливен считает, что нельзя сразу отвергать новые российские требования. По его мнению, они могут быть меньшим из зол.

78 стран поддержало резолюцию швейцарской встрече по Украине, но, как отмечает Responsible Statecraft, «ряд ключевых держав, включая Индию, ЮАР и Саудовскую Аравию, отказались присоединиться». Дипломатический обозреватель Блейз Малли также отмечает, что «Владимир Путин, со своей стороны, также ужесточил свою позицию по переговорам».

«В ответ на саммит в Швейцарии Путин заявил, что Россия прекратит военные операции только в том случае, если Украина откажется от своих стремлений вступить в НАТО и уступит четыре региона, которые Россия объявила присоединёнными», — пишет Малли.

Политолог Анатоль Ливен считает, что, хотя требования Киева и Москвы друг к другу и «неприемлемы», их нельзя считать полностью «несогласуемыми». «Признание российского правления над пятью украинскими областями было бы горькой пилюлей для Украины и Запада», но это «всё равно меньше максималистских целей российских сторонников жёсткой линии».