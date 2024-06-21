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Bloomberg: в ЕС устранили последнее препятствие к началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии

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Члены Евросоюза договорились начать переговоры о принятии в блок Киева и Кишинёва на следующей неделе. Ранее эту инициативу блокировал Будапешт, который объяснял свою позицию беспокойством по поводу венгерского меньшинства на Украине, сообщает Bloomberg.
Bloomberg: в ЕС устранили последнее препятствие к началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии
AP
Европейский Союз официально согласился начать переговоры с Киевом и Кишинёвом о членстве в блоке 25 июня. Это является «важным символическим» шагом в процессе, на реализацию которого потребуются годы, пишет Bloomberg.
 
По словам издания, в пятницу члены ЕС преодолели «последнее препятствие». Будапешт блокировал эту инициативу, ссылаясь на опасения, в том числе по поводу защиты венгерских меньшинств на Украине. Но, как настаивают Брюссель и Киев, это давнее требование было удовлетворено.
 
Для обеих восточноевропейских стран предстоящий процесс будет долгим и сложным, особенно на фоне продолжающегося украинского конфликта. Хорватия стала последним членом блока в 2013 году, и её заявка рассматривалась 10 лет, отмечает Bloomberg.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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