Bloomberg: в ЕС устранили последнее препятствие к началу переговоров о вступлении Украины и Молдавии

Члены Евросоюза договорились начать переговоры о принятии в блок Киева и Кишинёва на следующей неделе. Ранее эту инициативу блокировал Будапешт, который объяснял свою позицию беспокойством по поводу венгерского меньшинства на Украине, сообщает Bloomberg.

Европейский Союз официально согласился начать переговоры с Киевом и Кишинёвом о членстве в блоке 25 июня. Это является «важным символическим» шагом в процессе, на реализацию которого потребуются годы, пишет Bloomberg.

По словам издания, в пятницу члены ЕС преодолели «последнее препятствие». Будапешт блокировал эту инициативу, ссылаясь на опасения, в том числе по поводу защиты венгерских меньшинств на Украине. Но, как настаивают Брюссель и Киев, это давнее требование было удовлетворено.

Для обеих восточноевропейских стран предстоящий процесс будет долгим и сложным, особенно на фоне продолжающегося украинского конфликта. Хорватия стала последним членом блока в 2013 году, и её заявка рассматривалась 10 лет, отмечает Bloomberg.