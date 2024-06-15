Reuters: Германия заблокировала новый пакет антироссийских санкций

Европейские страны не смогли принять 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. В Берлине опасаются, что ужесточение наказания европейских компаний за обход ограничений негативно скажется на немецкой промышленности.

В пятницу Евросоюз не смог согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Брюссель намеревался запретить экспорт российского сжиженного природного газа и ужесточить наказание за несоблюдение ограничений, однако в последний момент вопрос был снят с повестки.

Германия обеспокоена последствиями таких решений для своей промышленности, а также степенью ответственности европейских компаний за обход санкций. Для одобрения нового пакета ограничений необходимо единогласное решение всех стран-членов ЕС.