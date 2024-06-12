Reuters: США расширят санкции в отношении полупроводников в надежде навредить России

Правительство США готовит расширение санкций в отношении полупроводниковых чипов и их продажи в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что Белый дом объявит об этом уже в среду. Нововведения помимо прочего будут подразумевать усиление экспортного контроля, чтобы воздействовать на продавцов на фоне попыток России обойти санкции.

Вашингтон планирует уже в среду объявить о введении новых санкций в отношении продажи полупроводниковых чипов и других товаров в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Целью расширения санкций является желание администрации Байдена оказать воздействие на сторонних продавцов в Китае на фоне попыток России обойти западные ограничения.

По информации агентства, нововведения будут подразумевать усиление существующего экспортного контроля. Причём, речь идёт о товарах под брендом США, а не только о произведённых в Штатах. Ожидается, что будут названы конкретные компании из Гонконга, которые направляют товары в Россию.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби предупредил журналистов об анонсировании новых санкций и контроле за экспортом в Россию. Однако ни Белый дом, ни Министерство торговли США пока не дали никаких комментариев относительно нововведений.

Reuters отмечает, что эта новость появилась накануне поездки Джо Байдена на встречу с лидерами G7 в Италии, где помимо прочего планируется обсудить усиление поддержки Украины и создание дополнительных препятствий для Москвы. Есть мнение, что необходимо организовать встречу Зеленского с лидерами G7, чтобы подчеркнуть тяжёлое положение украинской армии.

Соединённые Штаты особенно недовольны ростом сотрудничества между Россией и Китаем, которое, по их мнению, помогает в том числе и российским вооружённым силам. В частности, по словам двух источников, знакомых с ситуацией, Пекин экспортирует станки и другое производственное оборудование, которое используется для производства оружия.

Эксперты также считают, что назрела необходимость внести изменения в определение американских товаров, попадающих под экспортный контроль. Это особенно актуально, учитывая, что экономика России во многом сосредоточена на СВО.

По данным Reuters, Белый дом также готовиться объявить о новых серьёзных санкциях против финансовых учреждений и других организаций, которые входят в цепочку «каналов поставок технологий и товаров» российской армии.