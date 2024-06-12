WSJ: Россия привлекает всё новых союзников для помощи в обходе западных санкций

Российские компании обходят западные санкции при перевозке своей нефти, регистрируя свои суда под флагом Габона, передаёт The Wall Street Journal. По данным издания, на данный момент судовой реестр страны насчитывает более 100 танкеров, около 70 из которых являются частью «теневого флота» танкеров, предназначенных для санкционной торговли нефтью.

Россия и Иран стали регистрировать суда своего «теневого флота» для обхода ограничений в виде потолка цен на нефть и нефтепродукты, введённого странами G7, в Габоне, сообщает The Wall Street Journal.

Небольшие государства уже давно предлагают судовладельцам более дешёвые регистрационные сборы, более низкие налоги и менее строгие проверки. И сейчас всё больше компаний прибегают к их услугам: суда, плавающие под чужими флагами, составляют до 15% всех танкеров в море.

По данным издания, с начала российской спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций судовой реестр Габона вырос в шесть раз и стал вторым по величине в Африке, хотя прежде страна не славилась сильной морской отраслью. На данный момент судовой реестр страны насчитывает более 100 танкеров. По оценкам Lloyd's List Intelligence, более 70 из этих судов принадлежат неизвестным владельцам и являются частью теневого флота танкеров, предназначенных для санкционной торговли нефтью.