WSJ: Россия привлекает всё новых союзников для помощи в обходе западных санкций

02:51
NHK: Япония намерена ввести санкции против компаний из КНР за поставки России
Япония собирается включить в санкционные списки компании из КНР за поставки в Россию материалов и комплектующих двойного назначения.
02:36
Ещё в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в ещё двух украинских регионах.
02:25
Количество стран-участников швейцарской конференции уменьшилось с 93 до 78
Количество государств, намеренных принять участие в швейцарской конференции по Украине, сократилось с 93 до 78.
02:15
Сигнал ракетной угрозы отменили в Белгороде и городе Шебекино
В Белгороде, Белгородском районе, городе Шебекино и Шебекинском городском округе отменили сигнал ракетной угрозы.
02:06
Ещё в трёх регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили ещё в трёх украинских регионах.
02:03
«Хезболла» нанесла удары по пяти поселениям на севере Израиля
Бойцы «Хезболлы» нанесли удары по позициям ЦАХАЛ на севере Израиля.
01:56
В двух регионах Украины объявили воздушную тревогу
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в двух регионах Украины.
01:50
В Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе.
01:43
Мирный житель погиб при обстреле Шебекина Белгородской области
В результате атаки со стороны украинских войск из РСЗО по Шебекину Белгородской области погиб один человек.
01:32
Маск: нанесение ущерба репутации США сыном Байдена недопустимо
Предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что поступки сына президента США Джо Байдена Хантера не играют существенной роли, однако наносить ущерб репутации государства нельзя.
01:24
Белый дом: результаты прошедших выборов в Европарламент неоднозначны
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге прокомментировал результаты прошедших выборов в Европарламент.
01:18
ООН подтвердила гибель более 2,1 тысячи детей в секторе Газа в 2023 году
ООН подтвердила, что в 2023 году в Газе погибли более 2,1 тыс. детей.
01:11
Ким Чен Ын: Россия защищает свой суверенитет и движется к процветанию
Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, в которой выразил слова поддержки Москве.
00:57
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал RT снятие запрета на поставки оружия «Азову»
Ни Киев, ни Вашингтон не смогут проконтролировать, как батальон «Азов»* будет использовать западное оружие.
00:44
Указ: доклады Путину по обеспечению потребностей ВС России будут ежемесячными
Председатель правительства России Михаил Мишустин обязан будет каждый месяц отчитываться главе государства Владимиру Путину о работе координационного совета кабмина по обеспечению потребностей вооружённых сил страны.
00:32
Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе
Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе.
00:28
Bloomberg: ЕС предлагает ввести санкции против «Совкомфлота»
Евросоюз предложил ввести санкции в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот».
00:20
Антонов: посольство России в США ежедневно получает сообщения с угрозами
Посольство России в США почти каждый день получает сообщения с угрозами.
00:09
Reuters: ХАМАС отклонило предложение Байдена об освобождении заложников
Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение об освобождении заложников, представленное американским президентом Джо Байденом.
23:57
Гуменник: конкуренция у нас в мужском катании хорошая, сравнимая с мировым уровнем
Российский фигурист Пётр Гуменник высказался об отсутствии международных соревнований.
23:49
В Ереване произошла перестрелка, один человек погиб
Выстрелы раздались в одном из районов Еревана. В результате перестрелки погиб по меньшей мере один человек.
23:49
Указ: Патрушев остался в составе Совбеза России
Президент России Владимир Путин оставил своего помощника Николая Патрушева в составе Совета безопасности России.
23:40
Роналду стал абсолютным мировым рекордсменом по количеству матчей на высшем уровне
Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил абсолютный мировой рекорд по количеству проведённых матчей на высшем уровне.
23:33
Белоусов, Алиханов и Дюмин вошли в состав Военно-промышленной комиссии России
Президент России Владимир Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии министра промышленности и торговли Антона Алиханова, главу Минобороны Андрея Белоусова и секретаря Госсовета Алексея Дюмина.
23:33
Антонов: снятие США запрета на поставки оружия «Азову» вызывает возмущение
Решение Соединённых Штатов снять запрет на поставки вооружений батальону «Азов»* вызывает крайнее возмущение.
23:26
Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и Белгородском районе
Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе.
23:24
Смагин считает, что в FIDE может произойти раскол из-за ситуации с ФШР
Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что в Международной шахматной федерации (FIDE) может произойти раскол из-за ситуации с лишением членства.
23:17
Белый дом не подтвердил данные о передаче Украине ещё одного комплекса Patriot
Информация о передаче США Украине ещё одного зенитного ракетного комплекса Patriot не получила подтверждения в Белом доме.
23:13
Минздрав: житель Стерлитамака после падения с высотки смог подняться и пойти
В башкирском Стерлитамаке врачи оказали помощь мужчине, который упал с высоты многоэтажки, смог подняться и пойти.
23:09
Медведев: если будет шанс сыграть на Олимпиаде, сделаю это с удовольствием
Российский теннисист Даниил Медведев высказался об Олимпийских играх в Париже.
23:05
Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности России.
22:55
Тарасова: мы в деле Валиевой ничего не добились и вряд ли добьёмся
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о последствиях допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
22:51
Белый дом: G7 на саммите примет меры против КНР за якобы поддержку ВПК России
Страны — участницы «группы семи» на предстоящем в Италии саммите примут меры в отношении КНР за поддержку, которую, по мнению Запада, Пекин оказывает военно-промышленному комплексу России.
22:49
Путин присвоил звание генерал-полковника замначальника Генштаба Трушину
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника заместителю начальника Генштаба ВС России Василию Трушину и начальнику главного управления вооружения ВС России Анатолию Гуляеву.
22:39
Белый дом: страны G7 на саммите объявят о шагах по использованию активов России
Страны G7 на саммите в Италии объявят о новых шагах по использованию Западом замороженных активов России.
22:38
Александрова вышла во второй круг турнира WTA в Хертогенбосе
Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла во второй круг турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).
22:27
Белый дом: G7 примет на саммите в Италии санкции против России
G7 примет на саммите в Италии новые санкции и меры экспортного контроля в отношении России.
22:25
«СТРАНА.ua»: в Харькове массово мобилизуют медработников
Сотрудники территориального центра комплектования Харькова, являющегося аналогом военкомата на Украине, массово мобилизуют врачей. Информацию об этом предоставило украинское издание «СТРАНА.ua».
22:25
Обляков — о назначении нового главного тренера в ЦСКА: не ожидал такого
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о реакции на назначение нового главного тренера команды.
22:23
В микрорайоне Чертаново Северное в Москве загорелись три автомобиля
В московском микрорайоне Чертаново Северное загорелись три автомобиля.
22:15
США и Армения намерены повысить отношения до уровня стратегического партнёрства
Стратегический диалог между Ереваном и Вашингтоном будет повышен до уровня стратегического партнёрства. Об этом говорится в совместном заявлении правительств Армении и США.
22:10
Личка: гегемония «Зенита» чуть-чуть пошатнулась
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о «гегемонии «Зенита».
22:08
МО Нидерландов сообщило о выделении €60 млн на закупку дронов для Украины
Нидерланды решили выделить €60 млн на закупку дронов для Украины.
22:03
Воздушную тревогу объявили в трёх регионах Украины
Сирены воздушной тревоги активировали в трёх регионах Украины. На это указывают данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
21:57
МИД: ХАМАС обещало освободить удерживаемых россиян
Движение ХАМАС обещало освободить двух удерживаемых россиян, но для этого нужно прекращение огня в Газе, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.
21:55
Sports Digitale: «Зенит» обсуждает с «Бешикташем» переход Зайнутдинова и Жедсона
«Зенит» и «Бешикташ» начали официальные переговоры о трансфере полузащитников Бахтиера Зайнутдинова и Жедсона Фернандеша.
21:46
Путин: Эрдоган сыграл важную роль в зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл значимую роль в заключении зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин.
21:40
Средства ПВО сбили ещё один беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили очередной беспилотник Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
21:40
ISU столкнулся с двумя случаями нарушения антидопинговых правил с 2022 года
Председатель комиссии по этике Международного союза конькобежцев (ISU) Сью Петришевич рассказала, что организация столкнулась с двумя случаями нарушения антидопинговых правил с лета 2022 года.
21:37
Гладков: после обстрела ВСУ посёлка Борисовка повреждено девять жилых домов
После обстрела ВСУ белгородского посёлка Борисовка повреждено девять частных жилых домов.