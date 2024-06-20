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Politico: ЕС согласовал 14-й пакет санкций против России, впервые затронув поставки газа

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Послы Евросоюза согласовали очередной пакет санкций, в который впервые войдут ограничения на российский СПГ. Как сообщает Politico, санкции не затронут большую часть экспорта, однако запретят портам ЕС перепродавать российский газ после его прибытия и заблокируют финансирование запланированных Россией арктических и балтийских СПГ-терминалов.
Politico: ЕС согласовал 14-й пакет санкций против России, впервые затронув поставки газа
АР

Евросоюз введёт «беспрецедентные» санкции против газового сектора России, сообщает Politico. Решение по 14-ому пакету санкций, к которому послы ЕС пришли в четверг утром, было принято после того, как сильное противодействие со стороны Германии и Венгрии затормозило сделку на несколько недель. 

Отмечается, что санкции не затронут большую часть российского экспорта СПГ в Европу. Вместо этого они запретят портам ЕС перепродавать российский газ после его прибытия и заблокируют финансирование запланированных Россией арктических и балтийских СПГ-терминалов. 

По словам трёх дипломатов ЕС, после долгих переговоров участники уступили Германии, отказавшись от некоего пункта, который, как она опасалась, мог нанести ущерб малому бизнесу. Венгрия, в свою очередь, поддержала запрет на СПГ после того, как получила заверения в том, что поддерживаемое Россией расширение её АЭС «Пакш-2» не попадёт под санкции.

Между тем участники переговоров всё ещё спорят по поводу другого предложения, предусматривающего зеркальное отражение российских санкций на Беларусь, передаёт Politico. По словам двух дипломатов ЕС, обсуждение этого вопроса запланировано на вторую половину дня в четверг.

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источник
Politico США Северная Америка
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