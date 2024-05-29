Эксперимент Хабека удался: немцев разорили и лишили газового отопления с помощью «русской угрозы»

Роберт Хабек на встрече с гражданами признал, что зашёл «слишком далеко», когда проталкивал полный отказ от газового отопления в домах. По его словам, это был тест на готовность для страны. Юлиан Райхельт из NIUS ценит это признание лидера зелёных о том, что партия Роберта Хабека ставит опыты над страной ради своей идеологии. В новом выпуске своей передачи он, однако, напоминает, что под речи про российскую угрозу стране навязали отказ от газовых и мазутных котлов, который в момент обесценил недвижимость тысяч людей.

ЮЛИАН РАЙХЕЛЬТ, ведущий: Добро пожаловать на «Внимание, Райхельт!». Мы говорили вам здесь уже несколько месяцев, мы оказались подопытными кроликами в зелёном эксперименте. В эксперименте с зелёной идеологией, где эта партия фанатиков пытается увидеть, как далеко они могут зайти с нами. Как долго они могут это проворачивать. Сколько безумных идей они могут нам навязать, не ставя под угрозу свою власть и привилегии.

Если проговорить это так ясно и открыто, то в Германии вас быстро заклеймят как сторонника теории заговора. Или обвинят в дезинформации и распространении ненависти, подстрекательстве. И поэтому мы тем более рады, что Роберт Хабек, «зелёный» министр экономики, теперь лично признал, что его закон об отоплении был не чем иным, как экспериментом. Тест, чтобы узнать, как далеко он сможет зайти. Вы не поверите, если не увидите это своими глазами, но у нас это есть на видео. Смотрите.

РОБЕРТ ХАБЕК, министр экономики и энергетики ФРГ: Дебаты о Законе об отоплении зданий, то есть о том, как мы будем обогревать жильё в будущем, честно говоря, были тестом того, насколько далеко общество готово зайти в защите климата, если она станет конкретной. И я зашёл слишком далеко. Было видно, что противодействие, так сказать, возникло сразу же, и это было противодействие, которое, вероятно, в конце концов, сбило бы с ног всю систему защиты климата.

ЮЛИАН РАЙХЕЛЬТ: Я зачитаю вам всю цитату ещё раз: «Дебаты о Законе об отоплении зданий, честно говоря, были тестом того, насколько далеко общество готово зайти в защите климата» и «можно было видеть, что противодавление возникло немедленно». Тест! Давайте бросим быстрый взгляд на драматические недели, в течение которых вся страна обсуждала «отопительный молот» Хабека.

В Законе об отоплении зданий говорится, что с 1 января 2024 года каждая вышедшая из строя система отопления в стране должна быть заменена тепловым насосом. Партия зелёных даже попыталась морально шантажировать всю страну, пытаясь убедить нас, что война против Владимира Путина будет решаться в немецкой котельной, можно сказать «свобода Европы будет защищаться у теплового насоса». Смотрите.

АННАЛЕНА БЕРБОК, глава МИД ФРГ: На вопрос о том, как безопасность связана с защитой климата, мы отвечаем в страстных дебатах. Речь идёт об отоплении в наших подвалах. (Поясню. — ИноТВ) для вас, тех, кто родом из стран, где сейчас немного теплее: отопление — для нас вопрос безопасности, и не только зимой, когда отопление всегда работает. Это также обсуждение того, что каждый тепловой насос в каждом подвале нашей страны является частью нашей будущей структуры безопасности. Это то, чем мы все занимаемся, и это также вызывает у нас острые споры. Но нам, федеральному правительству, ясно, что если мы не учтём все аспекты вопросов нашей безопасности, включая отопление в наших домах и зданиях, то мы не сможем решить эту задачу, которая возникает раз в столетие.

ЮЛИАН РАЙХЕЛЬТ: Невероятная цитата. «Для нас отопление — это вопрос безопасности». «Каждый тепловой насос в каждом подвале является частью нашей будущей структуры безопасности». У нас больше нет танков, которые ездят. Нет самолётов, которые бы летали. Нет кораблей, которые всё ещё могут выходить в море, но «отопление является частью нашей архитектуры безопасности», — ваша Анналена Бербок.

Любой, кто против зелёного отопления, — за Путина. Это, несомненно, было посланием идеологов зелёных. Страна должна быть построена в шеренгу. Для миллионов жителей страны закон Хабека об отоплении не означает ничего, кроме зелёной экспроприации. Потому что затраты на тепловые насосы и, прежде всего, на энергетическую реконструкцию в одночасье съедят стоимость вашей недвижимости.

Имущество, ради которого вы работали всю свою жизнь. Вот чего Роберт никогда не понимал. С этим законом речь шла не о том, что люди имеют что-то против защиты климата, а о том, что они в одночасье обеднели из-за зелёной идеологии. Давайте рассмотрим в качестве примера землю Шлезвиг-Гольштейн.

Там стоимость климатически нейтрального жилья в 837 тыс. жилых домов оценивается, внимание, в 150 миллиардов евро. Более 50% зданий в земле Шлезвиг-Гольштейн не ремонтировались или были отремонтированы лишь минимально. Почти 70% зданий имеют возраст 40 лет и старше. Никто не может сказать, кто должен нести все эти астрономические расходы. Но у Зелёных есть на это ответ: вы!

Каждый человек, который в своей жизни заработал на дом или построил дом, сразу понимает, что идеология зелёного отопления и климатического ремонта сотрёт с лица земли всё, над чем он работал. И что он на самом деле хотел передать по наследству. Климатическая реконструкция для многих домов в этой стране означает не что иное, как налог на наследство в размере 100%.

Дата публикации 27 мая 2024 года.