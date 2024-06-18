Reuters: Китай начал антидемпинговое расследование в отношении свинины из ЕС

На фоне усиления торговой напряжённости между Пекином и Брюсселем Китай объявил о начале расследования в отношении свинины из ЕС. Как сообщает Reuters, подобное решение Минторг КНР принял в связи с подозрением на демпинг со стороны Европы, которая проводит аналогичные расследования в отношении Китая и ранее объявила о вводе тарифов на импорт китайских электромобилей.
Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины и её субпродуктов из Европейского союза, сообщает Reuters. Этот шаг, похоже, направлен главным образом против Испании, Нидерландов и Дании в ответ на ограничение экспорта электромобилей, отмечает издание.
Расследование будет касаться свинины, предназначенной для потребления человеком, такой как свежие, охлаждённые и замороженные цельные отрубы, а также свиные кишки, мочевые пузыри и желудки. Поводом для него послужила жалоба, поданная Ассоциацией животноводства Китая 6 июня от имени отечественной свиноводческой отрасли, говорится в сообщении Министерства коммерции КНР.
По данным Reuters, это расследование будет рассматриваться как ответ Пекина на аналогичные расследования, проводимые ЕС, который изучает китайские субсидии в различных отраслях промышленности и с июля вводит тарифы на импорт китайских электромобилей.
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