Hill: темпы расширения ядерного арсенала Китаем вызывают тревогу на Западе

Темпы увеличения китайского ядерного арсенала беспокоят экспертов. Как считают в Стокгольме, к 2030 году Пекин сможет сравняться по этому показателю с Москвой и Вашингтоном, сообщает Hill.
Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал, пишет Hill со ссылкой на исследование SIPRI. В докладе отмечается, что китайский арсенал межконтинентальных ядерных ракет может достигнуть американского и российского уровня уже к 2030 году.
«Китай наращивает свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна», — написал старший научный сотрудник SIPRI Ханс Кристенсен. «Но почти во всех государствах, обладающих ядерным оружием, есть либо планы, либо значительные усилия по наращиванию ядерных сил».
Считается, что всего в мире около 2100 ядерных ракет стоят на боевом дежурстве, сообщает SIPRI, и почти все они принадлежат США или России. Наращивание вооружений Китаем происходит на фоне роста глобальной напряженности между активными конфликтами на Украине и в Газе и постоянным тлением вокруг Тайваня.
По данным института, Северная Корея, Франция и Индия в прошлом году также предприняли шаги по увеличению своих ядерных арсеналов, в то время как Израиль, который официально не признает, что у него есть ядерное оружие, как полагают, работал над его модернизацией.
Китай продолжает инвестировать значительные средства в оборону, несмотря на трудности в экономике и медленное восстановление после пандемии COVID. Апрельский доклад SIPRI показал, что Китай инвестировал около 6% своего бюджета в оборону, и это 29 год подряд, когда его оборонный бюджет увеличивается.
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